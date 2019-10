Amokmakers riskeren toegangsverbod op Oude Markt Leuven Bart Mertens/Andreas De Prycker

08 oktober 2019

12u00 0 Leuven Hardnekkige amokmakers riskeren vanaf nu een toegangsverbod op de Oude Markt. Dat hebben het stadsbestuur en de politie zopas bekend gemaakt in Leuven. “Het gaat over mensen die gekend zijn bij de politie en herhaaldelijk zwaarwichtige feiten plegen. Voor hen wordt de Oude Markt tijdelijk een nog go-zone”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a).

De stad Leuven en de Leuvense politie binden de strijd aan tegen overlast, geweld en criminaliteit in het uitgaansleven. Zopas maakten burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) en korpshcef Jean-Paul Mouchaers bijkomende maatregelen bekend om de vinger stevig aan de pols te houden op de Oude Markt. De meest opvallende stok achter de deur is het opleggen van een plaatsverbod.



“Bedoeling is om gekende amokmakers die herhaaldelijk zwaar uit de bocht gaan een toegangsverbod tot de Oude Markt op te leggen. Je kan het in zekere zin vergelijken met een stadionverbod”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “Voor hen kan de Oude Markt tijdelijk een nog go-zone worden en dat kunnen we wel degelijk controleren. We hebben camerabewaking op de Oude Markt en er is een goede samenwerking met de horeca.” De Leuvense politie zou al over een lijst beschikken van personen die in aanmerking komen voor zo’n toegangsverbod maar tot op heden is de maatregel nog niet toegepast. Voor zover bekend is Leuven de eerste stad in Vlaanderen die een dergelijke maatregel mogelijk maakt op een openbaar plein via een bestuurlijke beslissing. Later meer...