Amerikaanse kunstenaar NDA fleurt speelplaats van De Grasmus op. “En er is nog veel meer op komst”, zegt directeur Katleen Renders Bart Mertens

02 oktober 2019

13u29 3 Leuven Leefschool De Grasmus in Leuven kreeg zopas hoog bezoek van de Amerikaanse kunstenaar NDA. Werk van NDA is te zien over de hele wereld en vooral zijn muurschilderingen springen in het oog. In De Grasmus waagde de artiest uit Philadelphia zich aan een ‘flooral’ op de speelplaats.

De Grasmus is als leefschool verankerd in de buurt en wil deze connectie nog versterken in de toekomst. De school ziet in kunst een uitstekend middel tot meer ‘symbiose’ met de buurt en kreeg subsidies om een jaar lang internationale kunstenaars naar de school én de buurt te halen. Zopas was de Amerikaanse kunstenaar NDA op bezoek in De Grasmus. Hij is vooral bekend voor zijn muurschilderingen die lof toegeworpen krijgen over de hele wereld, van Mexico tot Noorwegen.

Choreografie

“Dankzij de subsidie toverde NDA de volledige speelplaats om tot een vloerkunstwerk. De inspiratiebron voor het kunstwerk zijn schetsen van Sidi Larbi Cherkaoui, een Vlaams-Marokkaanse danser en choreograaf. Het kunstwerk wil beweging op de speelplaats stimuleren en aangezien het vloerkunstwerk gebaseerd is op een choreografie zal dit de kinderen zeker aanzetten tot bewegen, dansen en spelen. De eerste week werkte ook de Londense steet-artist Ben Slow mee. Hij maakte al een muurkunstwerk aan de oorspronkelijke inkom van onze school”, zegt directeur Katleen Renders.

STROOK zal een portret maken op de gevel onze nieuwbouw en dit van gerecupereerd hout uit oude deuren, trappen en vloeren Begga Willems van De Grasmus

Het kunstverhaal in De Grasmus eindigt niet met het bezoek van artiest NDA. Er zullen nog projecten volgen zoals bijvoorbeeld een kunstenparcours met straatartiesten en een werk van STROOK op de gevel van de nieuwbouw dat goed te zien zal zijn vanuit de Leuvense Kruidtuin. Dat project staat op de planning in het voorjaar van 2020. “STROOK zal een portret maken op de gevel onze nieuwbouw en dit van gerecupereerd hout uit oude deuren, trappen en vloeren. Op die manier geven we een nieuw gezicht aan de buurt. Dit schooljaar nog komt er een ‘street art’-parcours door de wijk. We willen een verkeersluwe wandeling creëren waarbij mensen op zoek gaan naar kunstwerken langs de straten en parkjes in de buurt”, vult Begga Willems van De Grasmus nog aan.