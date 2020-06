Ambacht in de Kijker 2020: de twee Vlaams-Brabantse laureaten komen uit Leuven Bart Mertens

23 juni 2020

15u30 0 Leuven Het selectiecomité heeft de laureaten van de vijftiende editie van Ambacht in de Kijker 2020 gekozen. Opvallend gegeven: de provincie Vlaams-Brabant levert twee laureaten af en ze komen allebei uit Leuven. Het gaat om Atelier Lotte Martens en Fietsen Hermans.

Tien ambachtsmannen- en vrouwen zullen de komende maanden de Belgische ambachtelijke sector vertegenwoordigen bij het grote publiek. Dat hebben ze te danken aan hun kwaliteiten, hun passie en hun expertise maar vooral aan de jury van Ambacht in de Kijker 2020. Voor de editie van dit jaar wil de wedstrijd ambachten die blijk geven van de actuele uitdagingen op milieugebied in de verf te zetten. “De gekozen laureaten zijn ambachtsmannen en -vrouwen die ethisch en duurzaam te werk gaan met oog voor milieuvriendelijke, herbruikbare en lokale materialen. Tijdens de officiële prijsuitreiking midden november in Leuven, worden verschillende onderscheidingen toegekend: de Ambachtsprijs 2020 (Ambachtsman/vrouw 2020), de Parel van de jury en de Publieksprijs”, klinkt het.

Online stem

Vanaf september worden de ateliers van elke laureaat bezocht. Ook het grote publiek zal kennis maken met de laureaten aan de hand van presentatiefilmpjes op de website. Zo krijgt het publiek een goed beeld van de kandidaten en kan je begin november een weloverwogen online stem uitbrengen op je favoriet voor de toekenning van de Publieksprijs. In onze provincie mogen twee ondernemers zich aan heel wat aandacht verwachten. Opvallend gegeven is dat beiden afkomstig zijn uit Leuven. Het gaat concreet om Tom Hermans van Fietsen Hermans uit Kessel-Lo en Lotte Martens van Atelier Lotte Martens, eveneens uit Kessel-Lo. Lotte is al jaar en dag bekend tot ver buiten Leuven als textielontwerpster en liet zich ook tijdens de corona-epidemie opmerken met straffe initiatieven. Meer informatie over de Vlaams-Brabantse laureaten kan je vinden op hun websites: www.fietsenhermans.be en www.lottemartens.com. Meer informatie over Ambacht in de Kijker 2020 vind je op de website www.ambachtindekijker.com