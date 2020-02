Alweer primeur voor UZ Leuven: operatie met laser voor epilepsiepatiënten Bart Mertens

18 februari 2020

11u52 11 Leuven UZ Leuven voerde zopas de eerste MRI-geleide laseroperatie in de Benelux uit bij een vrouw met epilepsie. De patiënte kon niet geholpen worden met geneesmiddelen maar dankzij de nieuwe techniek kon dat wel. Prof. dr. Tom Theys, neurochirurg in UZ Leuven: “Zo’n laserbehandeling is een delicate hersenoperatie maar de ingreep verliep perfect.”

Bij 1 op 3 mensen met epilepsie hebben geneesmiddelen weinig effect. Als ze ook regelmatig epileptische aanvallen hebben, kunnen ze in aanmerking komen voor epilepsiechirurgie want de aanvallen hebben een zware impact op een normaal sociaal leven. Een hersenoperatie is een optie voor patiënten die niet geholpen kunnen worden via geneesmiddelen maar tot op heden werd die uitgevoerd door weefsel te verbranden met elektrodes. UZ Leuven pakt nu uit met een nieuwe techniek om het verschroeien van het hersenweefsel beter te kunnen controleren: een uiterst fijne laser in combinatie met een precieze MRI als gps. De nieuwe methode bestond al in de VS en maakt nu ook in Europa zijn intrede.

Minuscuul gaatje

UZ Leuven paste voor het eerst in de Benelux de MRI-geleide laseroperatie toe bij een jonge vrouw. De hersenchirurg boorde een minuscuul gaatje in haar schedel en schoof vervolgens een smal buisje met aan het uiteinde een laser in haar hersenen. Via de laser kon de chirurg uiterst nauwkeurig zijn werk doen en het hersenweefsel dat de epilepsie veroorzaakt wegbranden. Die nauwkeurigheid is van groot belang want het verbranden van hersenweefsel houdt risico’s in. Bepaalde zenuwbanen rond het ‘slechte’ hersenweefsel kunnen immers cruciaal zijn voor het zicht, het lezen, de motoriek of de spraak. Bijkomende voordelen: in vergelijking met een klassieke operatie om hersenweefsel te verwijderen duurt de ingreep minder lang en het is veel minder belastend voor de patiënt.

Het abnormale hersenweefsel werd weggebrand zonder dat we het gewone hersenweefsel moesten beschadigen Prof. dr. Tom Theys, neurochirurg in UZ Leuven

Prof. dr. Tom Theys, neurochirurg in UZ Leuven: “Zo’n laserbehandeling is een delicate hersenoperatie maar de ingreep verliep technisch perfect. Het abnormale hersenweefsel werd weggebrand zonder dat we het gewone hersenweefsel moesten beschadigen. Het feit dat we gecontroleerd en in real time het hersenweefsel kunnen verschroeien, is een belangrijke meerwaarde. Het zou goed zijn om met alle epilepsiecentra samen te bekijken hoe we in België deze vrij dure techniek kunnen aanbieden aan een beperkt aantal patiënten die het echt nodig hebben.”

Omdat epilepsie moeilijk op korte termijn te evalueren is, doen de artsen nog geen uitspraken over de resultaten van de ingreep op lange termijn. Feit is wel dat de patiënt die in UZ Leuven geopereerd werd voor de operatie meerdere grote aanvallen per dag had en tot nu -een maand na de operatie- enkel nog een paar kleinere aanvallen heeft gehad. Nog dit: ook voor diepgelegen hersentumoren werd de techniek wereldwijd al met succes toegepast.