Alweer inbraken in woningen in Kessel-Lo Bart Mertens

23 februari 2020

De politie van Leuven is een onderzoek begonnen naar inbraken in woningen in Kessel-Lo. De voorbije weken werd er al vaker ingebroken in de buurt.

Onbekenden hebben zaterdag na het invallen van de duisternis ingebroken in een huis in de Domeinstraat in Kessel-Lo. De indringers forceerden een raam aan de achterzijde van de woning om binnen te geraken. Verschillende kasten werden doorzocht. De daders gingen aan de haal met een boormachine. Ook in de Karekietenlaan in wijk Kesseldal in Kessel-Lo werd er ingebroken in een woning. De daders forceerden een raam op de eerste verdieping. De hele woning werd doorzocht. De buit bestond uit enkele juwelen. De voorbije weken werden al verschillende inbraken gepleegd in dezelfde wijk.