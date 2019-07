Als zelfs het zwembad niet meer volstaat: gezinnen zoeken verkoeling op schaatsbaan in Haasrode EDLL

25 juli 2019

17u47 15 Leuven In tegenstelling tot veel andere zaken beleeft de schaatsbaan in Haasrode drukkere tijden met de warmste dagen ooit in ons land. Met de hittegolf neemt vooral het aantal gezinnen met kinderen toe.

“Bij zo’n hittegolf is het de eerste dag meestal kalm want dan blijft iedereen nog binnen. Vanaf de tweede dag zoeken vooral gezinnen naar activiteiten om met hun kinderen te doen. Vandaag tellen we al 50% meer bezoekers dan gisteren. We zien het echt stijgen, dus het wordt zeker één van de drukste dagen van de zomermaanden”, zegt zaakvoerder Luk Bursens van de schaatsbaan in Haasrode.

T-shirt en short

Het geeft toch een speciaal beeld zo schaatsen in de zomer. Geen mutsen of warme sjaals, maar gewoon t-shirts en shortjes. “De temperatuur binnen op de ijspiste is 15 graden, terwijl het in de winter zo’n 4 graden is”, aldus Luk. Veel gezinnen zochten op deze extreme hittedag verkoeling op de schaatsbaan. “Mijn kinderen waren de warmte echt beu. Het zwembad was zelfs niet meer voldoende. Het is de eerste keer dat we in de zomer naar de schaatsbaan komen, maar ik moet toegeven dat het een zéér goed plan was. We zitten hier toch al twee uur en de kindjes amuseren zich te pletter en zo heeft de mama het ook niet te warm”, zegt Eva Peferoen uit Leuven. “Ik vind het hier heel leuk”, klinkt het nog bij dochter Louise.

De ijspiste bevroren houden kost de schaatsbaan in Haasrode zo’n 25% meer op maandbasis dan tijdens de wintermaanden. “Wij verliezen energie aan de buitentemperatuur, het aantal schaatsers die een chauffage op zichzelf zijn, de wrijvingswarmte van de schaatsen en de hoeveelheid water dat op het ijs ligt. ‘s Morgens leggen we daarom meer water en overdag zo weinig mogelijk, zodat we minder moeten stoken”, zegt Luk. De schaatsbaan in Haasrode investeerde de laatste jaren al heel wat om het zonlicht buiten te houden. “Vroeger kwam het zonlicht binnen via een enkelwandig systeem en nu is dat via een driewandig systeem, daardoor komt er geen rechtstreeks zonlicht meer op het ijs en zijn er dus ook geen plassen meer”, aldus Luk. Het ijs op de schaatsbaan is nu ongeveer 3 centimeter in plaats van 4 centimeter in de winter.

De schaatsbaan van Haasrode is in de zomer enkel open voor het grote publiek in de namiddag van 13u30 tot 17 uur.