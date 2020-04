ALS Liga bedankt stad Leuven en Promeco voor mondmaskers: “Ze zijn broodnodig voor zorg aan patiënten” Bart Mertens

03 april 2020

14u30 0 Leuven De stad Leuven en het bedrijf Promeco hebben mondmaskers geschonken aan de ALS Liga en vzw MyAssist. “We zijn enorm dankbaar”, zegt Evy Reviers van ALS Liga België.

“In naam van de ALS Liga en MyAssist vzw willen wij de stad Leuven en Promeco extra in de bloemetjes zetten. Hoewel we allen geschrokken zijn van de vergaande impact die het coronavirus op ons leven heeft, is dit natuurlijk van extra belang voor onze patiënten die aan ALS lijden”, zegt Evy Reviers van ALS Liga België.

“Corona is een respiratoir virus en bemoeilijkt de ademhaling, net datgene dat zo levensbedreigend is voor personen met ALS”, aldus Reviers. “ De stad Leuven en Promeco schonken ons daarom mondmaskers die kunnen gebruikt worden bij de broodnodige zorgen die ALS-patiënten nodig hebben. Denk maar aan de mantelzorgers, verpleegkundigen en andere zorgverleners die voor de patiënten van levensbelang zijn.”

Levenskwaliteit bewaken

Ook voor de ALS Liga zijn het moeilijke weken. “Helaas zal het coronavirus ook voor ons vergaande gevolgen hebben”, vertelt Reviers. “We proberen alternatieven te vinden om het verlies van onze evenementen op te vangen en manieren om onze patiënten zo goed mogelijk te blijven ondersteunen. We willen de levenskwaliteit van onze patiënten en hun omgeving zo goed mogelijk blijven bewaken. We doen allen ons best om stand te houden is deze onzekere tijden. De mondmaskers gaan ons daar zeker bij helpen.”