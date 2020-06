Allereerste lichting ‘KMO & Ondernemen’ studeert af aan hogeschool UCLL Keuzetraject op vraag van en met impact op regionale bedrijven Joris Smets

30 juni 2020

12u54 0 Leuven Binnenkort studeren aan de Leuvense hogeschool UC Leuven-Limburg 45 studenten Bedrijfsmanagement-KMO & Ondernemen af. Zij zijn de allereerste lichting van een keuzetraject dat de hogeschool in 2017 opstartte op Campus Proximus in Heverlee. “KMO’s snakten toen al naar jong afgestudeerden met een brede inzetbaarheid, maar geen enkele opleiding in de regio bood dit aan”, zegt Christel De Lange, opleidingsverantwoordelijke. “Vandaag staan ze er, paraat om onze ondernemers te versterken met nieuw talent.”

De opleiding Bedrijfsmanagement van UCLL startte ‘KMO & Ondernemen’ na signalen uit het werkveld. “KMO’s hebben niet de budgetten om voor elke opdracht binnen hun bedrijf steeds een specialist in te zetten”, zegt Christel De Lange. “Zij zoeken mensen die een degelijke kennis hebben van álle domeinen in de sector. Daar zijn we drie jaar geleden aan tegemoet gekomen met de opstart van dit keuzetraject. Onze afstudeerders zijn echte allrounders en dat wordt geapprecieerd. Veel van hen kunnen deze zomer al meteen aan de slag bij een KMO. Met een gegeerd opleidingsprofiel hebben verscheidene studenten blijkbaar de luxe van keuze tussen jobs.”

Succes

De nieuwe opleiding was een succes en de groei houdt aan: het afgelopen academiejaar gingen er maar liefst 171 eerstejaars van start. Het keuzetraject blijkt ook populair bij studenten die erop gebrand zijn zich meteen als zelfstandige te vestigen, om bijvoorbeeld het familiebedrijf over te nemen. Zij zijn op zoek naar een brede opleiding die hen voldoende basis geeft bij het starten van een nieuwe onderneming of het overnemen van een zaak. Als stagiairs vinden ze ook vlot hun plek bij de KMO’s in de regio. “Je voelt meteen dat deze studenten bewust gekozen hebben om voor een KMO te gaan”, zegt Frederik Noben, Marketing Manager bij Java Coffee Company in Rotselaar. “Het feit dat hun ambitie daar ligt, geeft een betere fit; het leunt meer aan bij wie wij zijn als bedrijf.”

“De stagiairs die bij ons aan de slag gingen waren opvallend breed- en ruimdenkend”, bevestigt Maxime Vanacker, co-founder & CEO van Moving Lives in Heverlee.

Pop-ups

Leuvenaars kennen de studenten ‘KMO & Ondernemen’ misschien van de pop-ups die ze eerder dit jaar openden in de Tiensestraat. De opening was toen zo’n succes, dat het aanschuiven geblazen was. Alle zaken sloten dan ook met winst af. Niet slecht voor starters, dat vond ook Leuvens schepen van Onderwijs & Economie, Lalynn Wadera. “In het voorjaar richtten de studenten een straf pop-upinitiatief op in het centrum van Leuven. Het waren allemaal sterke en vernieuwende ideeën omgezet in een modern businessconcept met oog voor duurzaamheid. Hopelijk willen deze jonge ondernemers in de toekomst hun talenten in Leuven inzetten. Want zoveel energie en vernieuwende ideeën hebben we nodig om onze stad bruisend te houden. Wij staan in ieder geval klaar om hen verder in de stad te introduceren.”

Ook Mohamed Ridouani, burgemeester van Leuven drukt zijn appreciatie uit. “KMO’s zijn het hart en ziel van onze economie in Vlaanderen, dat werd de afgelopen maanden opnieuw duidelijk. Vandaag staan KMO’s vaak voor grote uitdagingen. Een goede opleiding die talenten ontwikkelt en jonge talenten met frisse, vernieuwende ideeën aantrekt, is belangrijk om het ondernemerschap in onze regio te versterken.”