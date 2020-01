Alle mondmaskers bij de Leuvense apothekers in een mum van tijd uitverkocht: “Maar nog dagelijks passeren er een 30-tal Chinese inwoners met telkens dezelfde vraag” EDLL

29 januari 2020

16u27 1 Leuven Sinds de berichtgeving rond het coronavirus zijn alle mondmaskers bij de apothekers in Leuven-centrum in een mum van tijd uitverkocht. Ook de vraag naar alcoholgel is enorm gestegen. “Nog dagelijks krijgen we een 30-tal Chinese inwoners over de vloer met telkens dezelfde vraag”, klinkt het na een rondvraag bij de Leuvense apothekers. De klanten willen de mondmaskers en alcoholgel opsturen naar hun familieleden in China die getroffen zijn door het coronavirus.

Leuven kent heel wat Chinese inwoners en die gaan nu alle apothekers af met hetzelfde doel: mondmaskers kopen. Naar aanleiding van de verspreiding van het coronavirus willen veel Chinese inwoners van Leuven mondmaskers opsturen naar hun familieleden in China. “Meteen na de berichtgeving van het coronavirus merkten we een enorme stijging in de vraag naar mondmaskers. Medi-Market verkoopt er zelfs geen, maar toch staan hier dagelijks een 30-tal Chinese klanten aan de deur. We hebben zelfs een briefje aan de etalage opgehangen met de boodschap: we verkopen geen mondmaskers. Maar zelfs dat helpt niet”, zegt Yolanda Loomans van de Medi-Market in de Diestsestraat.

De meeste apothekers in het centrum van Leuven hebben standaard twee dozen van 100 mondmaskers liggen. “In een tweetal dagen was alles uitverkocht”, klinkt het bij apotheek Vanschoenwinkel. “Als er nu een Aziatische klant binnenwandelt is het 9 kansen op 10 voor een mondmasker. Ook al zijn de dunne papieren mondmaskers eigenlijk niet voldoende om het virus tegen te houden, toch willen veel klanten het uit veiligheid of om op te sturen naar hun familie”, zegt apothekeres Tine Craeynest.

“Sommige klanten vroegen meteen om de volledige doos van 100 mondmaskers te kopen. We konden dat natuurlijk niet weigeren”, klinkt het bij apotheker Catherine Vandenbosch. Die laatste apotheker in de Brusselsestraat heeft standaard vijf dozen van 100 mondmaskers in stock, omdat ze zich dichtbij het ziekenhuis bevinden en de vraag naar mondmaskers wel vaker krijgen. Maar ook hun voorraad is erdoor.

Leveranciers kampen met tekort

Om tegemoet te komen aan de vraag van de klant, probeerde elke apotheker in Leuven-centrum mondmaskers bij te bestellen. Maar dat blijkt niet evident, want ook de leveranciers kampen momenteel met een tekort. “Onze leverancier heeft ons laten weten dat ze pas opnieuw kunnen leveren binnen een achttal weken”, zegt apothekeres Tine. Ook in andere steden en gemeenten in Vlaanderen kampen apothekers momenteel met het zogenaamde 'mondmasker-probleem’.