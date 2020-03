Alle evenementen in Leuven afgelast tot eind april: “Alsmaar duidelijker dat coronamaatregelen niet stoppen op 5 april” Bart Mertens

24 maart 2020

13u30 40 Leuven Het stadsbestuur van Leuven heeft beslist om alle publieke evenementen en activiteiten in Leuven op te schorten tot en met 30 april. Op dit ogenblik geldt die federale maatregel tot en met 5 april wat de stad Leuven dus strenger maakt als de federale overheid op dit moment. “Het wordt elke dag duidelijker dat de maatregelen van de federale overheid niet over enkele weken zullen aflopen”, zegt burgemeester Ridouani (sp.a).

De voorbije dagen is het een vraag die op ieders lippen ligt: tot welke datum zullen de strenge maatregelen van de federale overheid van kracht blijven om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan? Tot op heden is 5 april de officiële datum, maar in de uitspraken van meerdere experts lezen we tussen de lijnen dat een verlening zo goed als zeker onvermijdelijk is om het virus efficiënt aan te pakken. Bij veel organisatoren heerst er momenteel grote onzekerheid of hun evenementen al dan niet kunnen doorgaan. Heel wat organisatoren beslisten op eigen houtje al om hun evenement in april – en zelfs in mei - af te gelasten. De stad Leuven wil voor zover dat mogelijk is de onzekerheid wegnemen en neemt nu een opmerkelijke beslissing. Meer concreet: in Leuven worden alle publieke evenementen en activiteiten opgeschort tot en met 30 april. Daarmee is de stad Leuven op dit moment strenger dan de federale overheid.

We hebben dit beslist om organisatoren en verenigingen duidelijkheid te geven. De maatregel kan nog verder verlengd worden indien nodig Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

“Het wordt elke dag duidelijker dat de maatregelen van de federale overheid niet over enkele weken zullen aflopen”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a). “We hebben daarom beslist om tot eind april alles op te schorten en zo organisatoren en verenigingen duidelijkheid te geven. De maatregel kan nog verder verlengd worden indien nodig.”

Parken en bossen

De Leuvense burgemeester benadrukt ook dat niet noodzakelijke verplaatsingen met de wagen verboden zijn en blijven om de verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. “De politie treedt op en handhaaft actief”, klinkt het. “De politie controleert ook op parkeren aan parken en bossen. Het voorbije weekend kwamen nog steeds mensen met de wagen naar bijvoorbeeld Heverlee-bos of Abdij van Park. Dat is niet toegelaten. Voor alle duidelijkheid: de parken en bossen blijven wel toegankelijk. Je mag wandelen en fietsen, maar doe dat in je eigen buurt, te voet of met de fiets. Het is van het grootste belang om de maatregelen goed op te volgen. Minstens anderhalve meter afstand van elkaar houden, is ook belangrijk. Ik ben tevreden dat de politie heel weinig moet tussenkomen voor overtredingen en ik wil de Leuvenaars bedanken voor het nemen van hun verantwoordelijkheid. Ik besef ten volle dat het niet evident is om het leven op deze ingrijpende manier aan te passen.”

Nog dit: de stad Leuven deelde ondertussen al 6.231 voorrangspasjes uit voor zorgpersoneel. Met het zogenaamde ‘winkelpasje’ kunnen mensen die werkzaam zijn in de zorgsector voorrang krijgen in voedingswinkels en apotheken. Ook zorgverleners die in Leuven wonen maar elders werken, kunnen een voorrangspasje aanvragen via het callcenter op 016/27.27.72.

