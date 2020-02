Alexandra Roumans vervangt Rik Daems tijdelijk in Leuvense gemeenteraad RL

05 februari 2020

00u40

Bron: Belga 0 Leuven Rik Daems (Open Vld), die eind januari voor een periode van twee jaar benoemd werd tot voorzitter van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg, wordt in de Leuvense gemeenteraad voor die periode vervangen door Alexandra Roumans.

Het nieuws werd dinsdagavond op Facebook bekendgemaakt door Luc Ponsaerts die als tweede opvolger op de lijst het recht had om Daems te vervangen omdat de eerste opvolger Edwin Bellis omwille van persoonlijke redenen verzaakte om het mandaat op te nemen. Ook Ponsaerts, die in het verleden jarenlang gemeenteraadslid was voor Open Vld, neemt het mandaat niet op omdat hij het tijd vindt voor verjonging.

"Onze partij heeft jong en nieuw bloed nodig. Ooit hadden we acht zetels in Leuven, maar we zijn er verkiezing na verkiezing op achteruit gegaan, ondanks alle inspanningen van mandatarissen en vele sympathisanten. Dus tijd voor nieuwe mensen en voor een nieuw, sterk, coherent en goed communiceerbaar verhaal. Het is tijd voor anderen, die zich 200 procent willen geven voor onze partij en onze boeiende stad", aldus Ponsaerts.

Profiel Alexandra Roumans

Alexandra Roumans is 28 en behaalde aan de KU Leuven masterdiploma's in de politieke wetenschappen en in de statistiek. Ze werkte in het verleden reeds op het kabinet van Alexander De Croo en belandde nadien op de studiedienst van de partij. Na deelname aan de Leuvense gemeenteraadsverkiezingen prijkte ze bij de federale verkiezingen in mei vorig jaar op de zesde plaats van de Vlaams-Brabantse Open Vld-lijst.