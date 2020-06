Alerte buurtbewoner betrapt fietsendieven JSL

29 juni 2020

11u53 0 Leuven Een alerte buurtbewoner van de Gebroeders Tassetstraat in Leuven heeft zondagavond rond middernacht twee mannen betrapt die een fiets wilde stelen. Hij sloeg alarm en verwittigde meteen de politie. De verdachten konden even later worden opgepakt door de politie en zijn ter beschikking gesteld van het parket.

Toen de dieven betrapt werden door de waakzame buurtbewoner, staakten ze hun poging en vluchtten ze weg. “De verdachten lieten ook een fiets achter die eerder op de avond gestolen was uit een tuin in de Henricus Bosmanslaan in Wilsele”, zegt het Leuvense parket. “De politie, die snel ter plaatse was, onderschepte even later op de Vaartdijk twee verdachten. Het gaat om neven van 24 jaar en 13 jaar oud die in Leuven wonen. Ze zullen op een later tijdstip verhoord worden en het parket zal gepast gevolg geven aan de feiten na afronding van het onderzoek.”