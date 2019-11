Alcoholcontroles tijdens BOB-eindejaarscampagne ADPW

28 november 2019

Rijden onder invloed van alcohol blijft een probleem. Daarom controleren de lokale en federale politiediensten in december op rijden onder invloed in Vlaams-Brabant. Hiermee willen ze een verdere daling van het aantal verkeersongevallen realiseren. Deze provinciale controles sluiten aan op de BOB-campagne in de eindejaarsperiode. De BOB-campagne wordt gehouden van 29 november 2019 tot en met 3 februari 2020.

In Vlaams-Brabant worden zes maanden per jaar provinciaal gecoördineerde controles op rijden onder invloed gehouden in samenwerking met de geïntegreerde politie en parket.

Ook tijdens de eindejaarsperiode, waarin traditioneel veel feestjes worden gehouden, is het van belang dat chauffeurs nuchter rijden. Wie rijdt onder invloed van alcohol heeft immers minder scherptezicht en nachtzicht. Ook het beoordelingsvermogen, de reactiesnelheid en het gehoor van de chauffeur gaan merkbaar achteruit.

De provinciale ongevalscijfers uit 2019 geven aan dat in ongeveer één verkeersongeval op tien de chauffeur onder invloed reed.

Uit de recente cijfers van de nationale gedragsmeting gehouden door het VIAS-institute blijkt dat gemiddeld 1,9% van de Belgische chauffeurs tijdens controles een promillage test dat hoger is dan de wettelijke limiet. In vergelijking met de voorgaande jaren is dit een daling van het aantal overtreders ondanks het gestegen aantal ademtesten en pre-testen in de afgelopen jaren.

In vergelijking met andere Europese landen heeft de Belg een mentaliteitsprobleem. Alcoholgebruik en rijden wordt nog te veel sociaal aanvaard. Dat blijkt uit de ESRA-studie (E-Survey of Road users’ Attitudes) die het Vias-institute in 2019 uitvoerde in 20 landen wereldwijd. Een kwart van de Belgen gaf aan te hebben gereden nadat ze mogelijk boven de wettelijke alcohollimiet zaten. Hiermee blijven we ver onder het Europese gemiddelde (13%) en zijn we de slechtste leerling van de bevraagde landen. We blijven wat alcohol betreft nog veel te vaak de grens opzoeken.

“Om de ongevalscijfers opnieuw verder te doen dalen zijn bijkomende inspanningen en een meer diepgaande mentaliteitswijziging nodig. Met BOB aan boord, kunnen de feesten veilig verlopen. De boodschap is dus duidelijk: wie gaat feesten en zich met de auto verplaatst drinkt niet of kiest een BOB”, besluit provinciegouverneur Lodewijk De Witte.