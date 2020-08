Alarmsysteem verwittigt bewoners tijdens inbraak JSL

12 augustus 2020

15u52 0 Leuven Dinsdagmiddag werd er ingebroken in een huis in de Acht-Meistraat in Wijgmaal. Twee inbrekers probeerden eerst een raam te forceren, maar toen dit niet lukte sloegen ze het helemaal in. De bewoners, die op dat moment afwezig waren, werden verwittigd via een alarmsysteem.

De inbrekers klommen naar binnen en doorzochten de woning. Er werden juwelen buitgemaakt. De bewoner was op dat moment afwezig en werd via zijn alarmsysteem verwittigd dat er mogelijk ingebroken werd. Toen de man even later thuiskwam merkte hij dat er inderdaad ingebroken was. Hij verwittigde de Leuvense politie, maar van de daders was geen spoor meer. Een buurman wist wel nog te vertellen dat hij twee mensen in de tuin gezien had. De politie stelde proces-verbaal op.