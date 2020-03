Alarmsysteem verraadt inbrekers JSL

01 maart 2020

12u57

Dieven hebben ingebroken in een huis in de Henri Geeraertlaan in Heverlee. Ze klommen naar de eerste verdieping en braken daar een raam open. Terwijl ze de woning doorzochten, ging het alarm af waardoor ze meteen de vlucht namen. De buren werden opgeschrikt door het geluid en zagen nog twee mannen te voet wegvluchten. De politie kwam ter plaatse maar kon het tweetal niet meer aantreffen. De eventuele buit is nog ongekend en er werd proces-verbaal opgesteld.