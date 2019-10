Alarmerende conclusie van KU Leuven: “Diersoorten worden kleiner en gevoeliger voor pesticiden” Bart Mertens

02 oktober 2019

12u19 1 Leuven Biologen van de Leuvense universiteit komen met een opmerkelijke conclusie na een onderzoek over waterjuffers. Diersoorten worden kleiner door de klimaatopwarming en zijn daardoor nog gevoeliger voor pesticiden. “Voor vele soorten zijn hogere temperaturen op zich al een probleem. Het wordt pas echt dramatisch als ze ook nog moeten vechten tegen andere vormen van stress”, zegt professor Robby Stoks.

Diersoorten worden kleiner bij hogere temperaturen en kleinere diersoorten zijn gevoeliger voor pesticiden. Die twee effecten zijn al langer bekend, maar werden nog nooit aan elkaar gekoppeld. Dat blijkt uit een studie bij waterjuffers van biologen van de KU Leuven. Professor Robby Stoks en drs. Julie Verheyden van de afdeling Ecologie, Evolutie en Biodiversiteitsbehoud: “Eén van de effecten van de klimaatopwarming is dat organismen kleiner worden. Bij hogere temperaturen verloopt de stofwisseling sneller. Daardoor ontwikkelen planten en dieren zich sneller maar ze blijven kleiner. Dat uit zich vooral bij waterdieren want die hebben zuurstof nodig voor hun snelle groei terwijl de hoeveelheid zuurstof in het water beperkt is. Door zich als soort aan te passen en kleiner te blijven, kunnen ze toch overleven.”

Een stof die voor grotere zoogdieren matig tot weinig giftig is, kan voor insecten en kleine vissen al in een zeer lage dosis dodelijk zijn KU Leuven-onderzoekers Robby Stoks en Julie Verheyden

Een andere wetmatigheid is dat kleinere dieren gevoeliger zijn aan pesticiden. Zij hebben een relatief groter contactoppervlak ten opzichte van hun lichaamsvolume en nemen daardoor grotere doses pesticiden op. “Een stof die voor grotere zoogdieren matig tot weinig giftig is, kan voor insecten en kleine vissen al in een zeer lage dosis dodelijk zijn”, klinkt het bij de onderzoekers van de Leuvense universiteit.

Vier graden extra

Doctoraatsstudente Julie Verheyen besloot om de link tussen krimpende dieren en hun verhoogde gevoeligheid voor pesticiden nader te onderzoeken. “We voerden een experiment uit bij waterjuffers. De larven werden opgekweekt in water met een gemiddelde temperatuur van 20 graden Celsius en in water met gemiddelde temperatuur van 24 graden. Vier graden opwarming dus zoals verwacht wordt tegen 2100. We bekeken ook scenario’s met fluctuaties in temperatuur: in een gewone vijver zal het overdag ook warmer zijn dan ’s nachts. Dat is van belang omdat de temperatuurschommelingen tussen dag en nacht net groter worden met de klimaatopwarming. Aan het water werd het pesticide chloorpyrifos toegevoegd, een insecticide dat onder andere gebruikt wordt bij de teelt van koolsoorten.”

In het meest extreme scenario –een temperatuur van 24 graden met schommelingen tot tien graden– bleven de waterjuffers kleiner en overleed meer dan de helft Drs. Julie Verheyden van de KU Leuven

De resultaten? Eenzelfde dosis van het pesticide is veel schadelijker bij hogere temperaturen. “In het meest gunstige scenario –een watertemperatuur van 20 graden zonder schommelingen– stierf ongeveer 20 procent van de larven. In het meest extreme scenario –een watertemperatuur van 24 graden met schommelingen tot tien graden– bleven de waterjuffers kleiner en overleed meer dan de helft. Het krimpen is een belangrijke oorzaak van die stijgende sterftecijfers, al zijn er ook andere factoren die een rol kunnen spelen”, legt Verheyen uit.

Negatieve effecten

De conclusie van de KU Leuven-onderzoekers is niet bijzonder bemoedigend. “Voor vele soorten zijn hogere temperaturen op zich al een probleem. Het wordt pas echt dramatisch als ze ook nog moeten vechten tegen andere vormen van stress zoals bijvoorbeeld pesticiden. Bovendien gedijen pestsoorten en parasieten beter bij hogere temperaturen en mildere winters dus de verwachting is dat er ook meer bestrijdingsmiddelen zullen ingezet worden”, zegt professor Robby Stoks. “In de discussie over klimaatopwarming wordt weinig aandacht besteed aan de versterkende negatieve effecten van andere factoren. En omgekeerd wordt bij de risico-evaluatie van pesticiden de schadelijkheid onderschat omdat men geen rekening houdt met de temperatuurstijging. Dat moet bijgesteld worden want in sommige delen van Europa en in steden zitten we nu al aan een gemiddelde watertemperatuur van 24 graden.”