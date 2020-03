Alarm verjaagt inbrekers JSL

16 maart 2020



Onbekenden hebben zondagavond ingebroken in een huis in de Koetsweg in Kessel-Lo. De daders sloegen een wc-raam aan de achterkant van het huis stuk om vervolgens langs die weg naar binnen te dringen. Eenmaal binnen ging het inbraakalarm af, waarna de inbrekers er weer snel vandoor gingen. Er werd geen buit gemaakt.