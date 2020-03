Alarm doet inbrekers vluchten Kim Aerts

15 maart 2020

In de nacht van zaterdag op zondag is er ingebroken in de Filosofenlaan in Heverlee. Toen de daders een raam forceerden, ging het alarm af waardoor de bewoners gewekt werden. De inbrekers namen meteen de vlucht en de bewoners verwittigden de politie. Er werd nog gezocht in de omgeving naar de verdachten, maar van de daders was geen spoor meer.