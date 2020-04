Al tien overlijdens in Leuvens woonzorgcentrum: “Op dit moment is het compleet blind varen” SVM

06 april 2020

22u40

Bron: Belga 0 Leuven In het woonzorgcentrum Booghuys in de Vesaliusstraat in Leuven zijn al tien mensen overleden aan de gevolgen van het coronavirus. Dat meldt ROBtv Leuven. De eerste melding van een besmet persoon dateert van 20 maart. Toen verbleven er nog circa 70 bewoners. Momenteel vertonen er tal van andere bewoners ziektesymptomen. Er verblijven vooral mensen met dementie.

Leuvens schepen Bieke Verlinden (sp.a) haalt op ROBtv uit naar het feit dat er onvoldoende testcapaciteit aanwezig is om alle bewoners te kunnen testen. Alleen op die manier kan er een strikte scheiding gemaakt worden tussen besmette en niet-besmette bewoners. "Op dit ogenblik is het compleet blind varen", aldus Verlinden. Ze merkt ook op dat de woonzorgcentra stilaan ook in de problemen komen wat het personeelsbestand betreft.

Lees ook: Ook wie in supermarkt werkt is bang: “We willen klanten vragen om achteruit te gaan, maar dat durven we niet altijd” (+)