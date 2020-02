Al negen Leuvense scholen kiezen voor KIVA-methode in strijd tegen pesten en het werkt… Bart Mertens

22 februari 2020

12u45 0 Leuven Leuven zegt luid en duidelijk neen tegen pesten op school. Zopas was er de Week tegen Pesten van het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten. Opmerkelijk gegeven: al negen Leuvense basisscholen kiezen heel bewust voor de KIVA-methode. Die Finse methodiek vindt steeds meer ingang in Leuven en dat is volgens schepen Lalynn Wadera een goede zaak. “Met KIVA geloven we dat wie zich verbonden voelt op school minder zal pesten.”

“De preventiedienst zorgde ervoor dat het Netwerk Kies Kleur tegen Pesten de Week tegen Pesten formeel aftrapte in Leuven en stelde educatieve pakketten rond pesten ter beschikking van scholen. Daarnaast ondersteunt de stad scholen om pesten aan te pakken want pesten kan voor ons echt niet. Het slaat diepe wonden”, zegt schepen van Onderwijs Lalynn Wadera (sp.a). “De stad Leuven koos een aantal jaar geleden al voor een positieve benadering in de strijd tegen pesten. In plaats van te zoeken naar manieren om het pesten aan te pakken en in te grijpen in het conflict wilde de stad scholen helpen om te werken aan een algemeen positief klimaat in de scholen. Deze Finse methodiek -die KIVA heet en wat ‘fijn’ betekent- biedt scholen handvaten om constructief te reageren op pestsituaties. Met KIVA geloven we dat wie zich verbonden voelt op school minder zal pesten.”

Negen Leuvense basisscholen stapten intussen al in een opleidingstraject om de KIVA-methodiek in hun klas en op de speelplaats te brengen. Ook ouders worden hierbij betrokken. De stad financierde het opleidingstraject. “Uit onderzoek is gebleken dat kinderen minder worden gepest dankzij deze benadering. Ook bij de Leuvense KIVA-scholen hoor ik positieve signalen over de resultaten”, zegt schepen Wadera.

WC-madam

De scholen die al kozen voor KIVA zijn inderdaad positief over de methodiek. Basisschool Heilig Hart in Heverlee ontving eerder al een erkenning voor het KIVA-beleid dat zij uitrollen met onder meer een ZEN-klas. Kinderen kunnen daar tijdens de lange middagspeeltijd terecht. Er is maar één regel: het moet emuisstil zijn. “We zijn met meer dan 600 leerlingen. We merkten dat de middagspeeltijd te druk was en lang duurde wat vaak leidde tot ruzies. Nu zijn er veel minder conflicten”, vertelt zorgcoördinator Nathalie Smet. Ook in de Mozaïek in Kessel-Lo werd er trouwens iets leuk bedacht tijdens de Week tegen Pesten. Kinderen kregen kaartjes waarmee ze aan elkaar, de leerkrachten en hun ouders complimentjes konden uitdelen. Als er 2.000 kaartjes uitgewisseld zijn, zal de directie zich als tegenprestatie verkleden als WC-madam en mee waken over de netheid van de toiletten. “Met wat creativiteit kan je veel leuke dingen doen en tegelijk nobele doelen bereiken”, besluit zorgcoördinator Pieter Indesteege.