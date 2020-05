Al meteen stevige file bij Veritas in Leuven Bart Mertens

04 mei 2020

11u46 8

Vanaf vandaag openen de stoffenwinkels opnieuw de deuren. Heel wat mensen keken uit naar dit moment want ze staan te springen om eigenhandig een mondmasker te maken. In Leuven leidde dat vanmorgen al meteen tot een file aan de winkel van Veritas in de Diestsestraat.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.