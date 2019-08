Al Ihsaan-moskee stuurt vertegenwoordigers naar commissie Bart Mertens

19 augustus 2019

20u30 1 Leuven De Leuvense moskee Al Ihsaan stuurt dinsdagavond twee vertegenwoordigers naar de gemeenteraadscommissie voor veiligheid, erediensten en diversiteit. Die buigt zich over het advies van de stad over de intrekking van de erkenning van de moskee door Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA).

Zoals bekend heeft Vlaams minister-president Liesbeth Homans de procedure voor de intrekking van de erkenning van de Leuvense moskee Al Ihsaan opgestart. De stad Leuven heeft zestig dagen de tijd om advies uit te brengen en op 26 augustus moet de gemeenteraad zich uitspreken over de kwestie in een ontwerp-advies.

Rik Daems (Open Vld) nodigde als voorzitter van de commissie veiligheid de vertegenwoordigers van de moskee uit om vragen te beantwoorden van meerderheid en oppositie. Daems laat nu weten dat er twee vertegenwoordigers aanwezig zullen zijn op de commissie van dinsdagavond. “Er zal een vertegenwoordiger van de geestelijke en wereldlijke activiteiten van de moskee present zijn”, aldus Daems. De kwestie over de Al Ihsaan-moskee lokte in Leuven veel politieke reacties uit. Volgens Liesbeth Homans wordt de moskee gelinkt aan “onderwijsactiviteiten van een salafistische vereniging die mogelijk een risico vormt op de verspreiding van extremisme”. Homans haalde in haar brief aan de stad Leuven ook aan dat de hulpiman – die eind 2017 door de Moslimexecutieve geschorst werd wegens uitspraken over het slaan van vrouwen – sinds december 2018 opnieuw actief is in de moskee.