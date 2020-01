Al-Ihsaan moskee in Leuven beklad met graffiti en glazen toegangsdeur beschadigd met steen: “Er heerst nu vooral angst” EDLL

02 januari 2020

14u38 4 Leuven Onbekenden hebben dinsdagnacht de Al-Ihsaan moskee op de Kolonel Begaultlaan in Leuven beklad met graffiti en de glazen toegangsdeur beschadigd met een baksteen. De politie is een onderzoek gestart. De moskeebezoekers reageren vol ongeloof. “Uitgerekend op nieuwjaarsdag, de dag van verbondenheid, doet men dit. Nu heerst er hier vooral angst”, klinkt het.

‘Gelukkig nieuwjaar’ in zwarte graffiti en een glazen deur ingeslagen met een baksteen: die vernielingen stelde een van de verantwoordelijken van de Al-Ihsaan moskee in Leuven woensdagochtend, net voor het ochtendgebed, vast. Ook de wegmarkering naar de moskee werd onleesbaar gemaakt met graffiti. De politie kwam ter plaatse en stelde een proces-verbaal op tegen onbekenden. Van de daders en hun motieven is momenteel nog geen spoor, maar de politie is een onderzoek gestart.

De bezoekers van de Al-Ihsaan moskee reageren vooral geschrokken. “Ik was aan het station van Leuven, toen ik hoorde van een andere bezoeker wat er gebeurd was. Ik kon het niet geloven. Dat zoiets moet gebeuren op nieuwjaarsdag, de dag waarop verbondenheid centraal staat. We vragen ons af waarom. Hopelijk zijn het gewoon vandalenstreken en volgt er niets meer, want nu heerst er in de moskee vooral angst. We hopen dat zoiets niet opnieuw moet gebeuren en willen een goede samenleving”, zegt N. Bouzeia, die geregeld in de moskee gaat bidden. De verantwoordelijken van de moskee willen voorlopig niet verder reageren.

Erkenning

De Al-Ihsaan moskee kwam de voorbije weken geregeld in het nieuws omdat toenmalig minister Liesbet Homans de erkenning wou intrekken. Volgens haar werd de moskee gelinkt aan salafisme, een extreme strekking binnen de islam. Maar volgens Bart Somers, huidig Vlaams minister van Inburgering, waren er onvoldoende gegronde redenen voor die intrekking. De Al-Ihsaan moskee mocht haar erkenning dus behouden, maar werd wel onder verhoogd toezicht geplaatst. Of er een link is tussen de twee gebeurtenissen is niet duidelijk.