Al 559 verdachten in coronadossiers parket

22 juni 2020



Het Leuvense parket heeft, sinds de maatregelen tegen de verspreiding van het coronavirus werden ingevoerd, al 2.464 dossiers geopend voor inbreuken op die maatregelen. Het gaat om 2.141 dossiers waarin meerderjarigen betrokken zijn en waarin sprake is van in totaal 3.432 verdachten, en 323 dossiers waarin minderjarigen betrokken zijn, met in totaal 559 verdachten. Meerderjarige overtreders krijgen in principe eerst een minnelijke schikking voorgesteld. Die bedraagt 250 euro voor particulieren en 750 euro voor handelaars. Als de minnelijke schikking niet betaald wordt, kan dat leiden tot dagvaarding voor de correctionele rechtbank. Hetzelfde geldt bij recidive en bij uitzonderlijk flagrante overtredingen. In mei en juni verschenen de eerste meerderjarige overtreders voor de Leuvense correctionele rechtbank. Zo kreeg een vrouw, die naar een agent spuwde tijdens een interventie, opschorting van straf terwijl er zes maanden met probatie-uitstel was gevraagd. Beklaagden die het samenscholingsverbod niet naleefden, kregen een geldboete van 208 euro.