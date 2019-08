Al 42 jaar gesloten, nu eindelijk nieuwe toekomst voor iconische Marie Thumas-fabriek Bart Mertens

13 augustus 2019

06u00 1 Leuven Projectontwikkelaar Revive gaat de Marie Thumas-fabriek aan de Leuvense Vaart ontwikkelen tot een project voor cultuur, ondernemen, wonen en ontspanning. De deuren van de fabriek aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele zijn ondertussen al 42 jaar gesloten. “Dit project moet het vliegwiel worden voor de verdere ontwikkeling van de Vaart in de geest van Leuven Mindgate en Vaartopia”, zegt schepen Carl Devlies (CD&V).

Goed 42 jaar na de sluiting van de legendarische ‘Marie Thumas’-fabriek aan de Kolonel Begaultlaan in Wilsele, krijgt een stukje Leuvense geschiedenis een nieuwe toekomst. Projectontwikkelaar Revive zal het voormalige fabrieksgebouw van Marie Thumas de komende jaren verbouwen tot een duurzame site van ongeveer 30.000 vierkante meter met ruimte voor cultuur, ondernemen, wonen en ontspanning.

Rijke geschiedenis

De Marie Thumas-fabriek kent een rijke geschiedenis. Het gebouw werd in 1886 gebouwd door de Doornikse ingenieur Edmond Thumas en was meteen ook de eerste conservenfabriek van België. Thumas noemde zijn bedrijf uiteindelijk naar zijn vrouw Marie Durieux. In geen tijd groeide ‘Marie Thumas’ uit tot een echt begrip in het hele land. In de late jaren 70 van de vorige eeuw kwam het bedrijf echter economisch en financieel onder druk te staan en moest de Leuvense fabriek in 1977 noodgedwongen de deuren sluiten.

Voor de concrete invulling van de site gaan we niet alleen in overleg met de stad en de buurt, maar ook met de huidige gebruikers van het gebouw Philip Rubbens van Revive

De voorbije jaren was het legendarische gebouw eigendom van het bedrijf Warehouse De Pauw (WDP), dat gespecialiseerd is in semi-industrieel logistiek vastgoed en het verhuur van magazijnen. Momenteel is er een bonte mix van activiteiten zoals bijvoorbeeld een jazzclub en een squashclub. Die ondernemingen krijgen er ruimten aan lage huurtarieven. Vandaag is het gebouw echter in slechte staat en staan sommige delen zelfs leeg. Er zijn ook maatregelen nodig voor de brandveiligheid. Recentelijk werden de woningen bovendien ongeschikt verklaard door de Wooninspectie.

Leuven 2030

Projectontwikkelaar Revive neemt de gebouwen nu over van WDP. “Met de plannen voor Leuven 2030 in het achterhoofd is het vooral de bedoeling om de site een duurzame toekomst te geven. De opwaardering van de gebouwen moet dus meer zijn dan enkel een oppervlakkige facelift. Voor de concrete invulling van de site gaan we niet alleen in overleg met de stad en de buurt, maar ook met de huidige gebruikers van het gebouw”, zegt Philip Rubbens van Revive, die laat weten dat de huidige gebouwen gerenoveerd zullen worden in combinatie met nieuwbouw. De focus zou hoofdzakelijk op lokale ambachten en maakbedrijven in de creatieve en circulaire economie komen te liggen, maar ook woonvormen krijgen er een plaats in de toekomst.

Vaartopia

“Dit project moet het vliegwiel worden voor de verdere ontwikkeling van de Vaart in de geest van Leuven Mindgate en Vaartopia”, laat schepen Carl Devlies (CD&V) optekenen. “We zijn verheugd dat Revive de gebouwen verwerft, want zij hebben ervaring in co-creatie en het herontwikkelen van oude sites tot doorgedreven duurzame en groene projecten.”