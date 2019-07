Al 31 geïnteresseerden voor 48 nieuwe stadswoningen ‘t Wisselspoor Kim Aerts

22 juli 2019

18u01 0 Leuven Het nog te bouwen woonproject ’t Wisselspoor aan de Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo kan al op heel wat belangstelling rekenen. Slechts twee maanden na een eerste oproep boden 31 kandidaten zich aan voor de 48 stadswoningen.

“Het is een heel nieuwe manier van wonen. Ik kan me goed voorstellen dat geïnteresseerden wat tijd nodig hebben om deze manier van wonen te overwegen”, reageert Lies Corneillie (Groen), schepen van Wonen. “Wat opvalt is de grote diversiteit aan kandidaten, zowel op vlak van leeftijd als gezinssamenstelling.” Ongeveer een derde is jonger dan 30 en een derde is ouder dan 50. Zeven gezinnen met kinderen, veertien alleenstaanden en tien koppels zonder kinderen stelden zich kandidaat.

Iedere kandidaat mocht drie voorkeurswoningen aanduiden. 21 kandidaten deden dit, de overige tien waren nog onbeslist of wachtten af. De kandidaten maakten heel gevarieerde keuzes waardoor de meeste kandidaten kans maken op de woning van hun eerste of tweede keuze. Een zestal kandidaten krijgt de woning van hun derde keuze.

52 woningen

‘t Wisselspoor telt 52 woningen voor verschillende gezinsgroottes. Alle woningen beschikken over een eigen keuken, badkamer, woonkamer en één tot vier slaapkamers. Ze hebben een eigen terras en bestaan uit een of twee verdiepingen.

De stad en het AGSL verkopen 48 woningen als stadswoningen. De vier overige woningen zullen verhuurd worden als starterswoningen. Stadswoningen zijn woningen die het AGSL aan betere voorwaarden verkoopt dan een woning op de private markt. De stadswoningen zijn bedoeld voor alle types gezinnen. De stad en het AGSL richten zich vooral op mensen die een band met Leuven hebben, zich engageren om er nog lange tijd te blijven wonen en een gemiddeld inkomen hebben.

Een grote daktuin en binnenplein maken het project compleet. Binnen zijn verschillende gemeenschappelijke ruimtes. Die kunnen de toekomstige bewoners zelf een invulling geven. In alle gemeenschappelijke delen is ruimte voor berging en fietsenstallingen. Er komt eveneens een parking, aangepast voor elektrische wagens en deelmobiliteit voor de bewoners.

Intrek vanaf 2024

Dit jaar dient de stad de omgevingsvergunning in zodat de bouw in 2020 kan starten. Tegen 2024 zouden de eerste gezinnen hun intrek kunnen nemen in ’t Wisselspoor. De volgende deadline voor een kandidatuur is 26 september. Op 11 september om 20 uur is er eerst nog een infosessie in het International House in Leuven. Cohousing Projects, die de bewoners begeleidt en vertegenwoordigt op vraag van AGSL, licht daar het traject toe dat toekomstige bewoners zullen doorlopen om ’t Wisselspoor verder in te vullen. Het is een verplichte sessie voor wie zich kandidaat wil stellen. Geïnteresseerden vinden het formulier om zich kandidaat te stellen op www.wisselspoor.be.