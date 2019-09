Agressieve wandelaar slaat Leuvenaar kaakbreuk tijdens gezinsuitstap in Luik Kim Aerts en Andreas De Prycker

26 september 2019

15u59 0 Leuven Een gezinsuitstap in het Luikse Jalhay is voor Kristof Donders uit Heverlee in het ziekenhuis geëindigd. Uit het niets en in het bijzijn van zijn 6-jarig zoontje kreeg hij klappen van een wandelaar die vond dat Donders de weg blokkeerde. “Terwijl ik mijn gezin wou beschermen voor zijn loslopende hond”, zegt de Leuvenaar die ondertussen geopereerd werd aan een kaakbreuk.

Kristof Donders was zaterdagmiddag afgereisd naar Jalhay-Sart om er met zijn vriendin, zoontje en hond een fikse wandeling te doen. “Omstreeks 12.50 uur zag ik op het enige wandelpad parallel naast de rivier een ander groepje wandelaars, drie mannen van rond de dertig. Ze hadden een uit de kluiten gewassen hond bij, type Australische herder. De herdershond liep enkele meters voor hen uit. Mijn vriendin, zoon en mijn hond gingen naar het einde van een doodlopend en afgesloten brugje over de rivier toen de Australische herder op ons af rende. Om een mogelijke aanval van hun hond te vermijden, blokkeerde ik met mijn been de toegang tot de brug waarop mijn gezin zich bevond”, doet Donders zijn relaas.

Scheldpartij

“De eigenaar van de hond vond dit blijkbaar niet kunnen en vroeg me al roepend waarom ik zijn hond tegenhield en hij begon me uit te schelden in het Frans. Op dat moment stond ik met mijn rug naar hen. Ik kreeg de kans niet om uitleg te geven, want nog geen seconde nadat ik me omdraaide, kreeg ik een harde vuistslag tegen mijn linkerkaak, net naast mijn oor. Mijn zonnebril vloog de rivier in. Ik voelde meteen dat mijn kaak gebroken was. Ik stond helemaal perplex. Mijn zoontje liep hysterisch en wenend naar de drie wandelaars en zette zich tussen hen en mezelf om ons te verdedigen”, vertelt Donders.

Zijn vriendin kon het trio nog achtervolgen om te filmen en te fotograferen. Het gezin keerde meteen terug naar de parking om hulp te zoeken. Zijn vriendin zocht meteen het telefoonnummer van de plaatselijke politie op maar daar kregen ze weinig gehoor. “Ik kwam terecht bij de politie van Spa. Ik deed mijn verhaal, maar ik kreeg te horen dat ik me niet in hun regio bevond en een interventieploeg sturen was moeilijk omdat ik niet exact kon zeggen wanneer ik op de parking zou arriveren. Op hetzelfde moment bleek een plaatselijke bewoner vermist te zijn in het gebied van de Promenade. Ze zeiden dat ik nog maar eens moest terugbellen als ik op de parking was. Eenmaal daar stonden er wel agenten, maar die waren op zoek naar de vermiste en ze konden mij niet verder helpen.”

Klacht bij Comité P

Daarop besloot het gezin meteen naar het UZ Leuven te vertrekken voor verzorging. De agenten daar stuurde hen ook wandelen. Eenmaal op zijn ziekenhuiskamer belde hij naar de politie in Leuven, maar daar stuurden ze hem ook van het kastje naar de muur. “Het was zaterdagavond en druk”, klonk het. Donders voelt zich op alle vlakken in de steek gelaten door de politie. Hij diende daarom klacht in bij Comité P. “Ik wens dat er onderzoek komt naar de agressor, maar ook naar de betrokken politiediensten. Ik wil bovendien niet opdraaien voor de onkosten die gepaard gaan met dit voorval”, besluit Donders. Hij roept om om mee uit te kijken naar de daders.