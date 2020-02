Agressieve reiziger verwondt twee veiligheidsagenten en een treinbegeleider in station van Leuven Politievakbond ACOD: “Onveiligheid stationsbuurt onhoudbaar door besparingen op spoorwegpolitie” Dirk Selis

20 februari 2020

12u20 32 Leuven Woensdagavond vond er een zware vechtpartij plaats op het perron van het station in Leuven. Een Limburgse veiligheidsagent, zijn collega en een treinbegeleider van de NMBS werden verwond door een zeer agressieve treinreiziger nadat die geen geldig vervoersbewijs kon voorleggen. De drie personeelsleden van de NMBS zijn voor een tijdje werkonbekwaam.

Politievakbond ACOD trekt opnieuw aan de alarmbel naar aanleiding deze agressie op het personeel van de NMBS in het treinstation van Leuven. “De onveiligheid in een rond de stationsbuurten, door de hervorming van de spoorwegpolitie, neemt zienderogen toe. De situatie wordt stilaan onhoudbaar”, zegt Diederich Poisket, vast afgevaardigde voor de politie van de ACOD regio Vlaams-Brabant en Limburg.

Hopeloos te laat

“Vaak heeft de spoorwegpolitie maar 1 interventieploeg voor het ganse grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant en Limburg ter beschikking waardoor er geen aanwezigheid meer is in de stationsbuurten en men hopeloos te laat komt in geval van dringende opdrachten. ACOD herhaalt haar pleidooi voor een permanente aanwezigheid van de spoorwegpolitie in en rond de stations en dit van ’s morgens tot ’s avonds op de ogenblikken dat de treinen rijden. Eveneens blijven we pleiten voor een snelle opvulling van de tekorten van politiepersoneelsleden bij de spoorwegpolitie zodat de veiligheid in de stations kan terugkeren”, besluit Diederich Poisket.