Agressieve potloodventer laat broek zakken in bijzijn 3-jarige: 14 maanden cel KAR

29 mei 2019

14u01 0

Een 47-jarige man uit Leuven is veroordeeld tot 14 maanden cel voor openbare zedenschennis, opzettelijke slagen en belaging. Telkens was de buurvrouw van Mahamed M.W. het slachtoffer. Zij werd uitgescholden door haar buurman omdat ze zich te Westers zou kleden. M.W. wachtte haar op aan de inkomhal van het appartement en volgde haar door de gangen van het flatgebouw. In het bijzijn van haar 3-jarig kind liet de man zijn broek zakken en draaide hij zich om om ook zijn achterwerk te tonen. De rechter achtte alle feiten bewezen en veroordeelde M.W. tot 14 maanden cel en 800 euro boete. De procureur vroeg de onmiddellijke aanhouding maar daar ging de rechter niet op in. M.W. heeft een gevuld strafregister met veroordelingen voor geweld- en zedenmisdrijven.