Agressieve bestuurster weigert ademtest af te leggen KAR

29 augustus 2019

De bestuurster van een auto kon het woensdagnacht niet verkroppen dat ze door een politiepatrouille aangemaand werd aan de kant te gaan in het centrum van Leuven. De 30-jarige vrouw uit Leuven reed plots met haar auto weg toen ze in de Parijsstraat de patrouille van de politie zag. De inspecteurs reden achter de vrouw aan en konden haar op de Kapucijnenvoer intercepteren. Omdat de agenten een vermoeden hadden dat er alcohol in het spel was, vroegen ze de vrouw om een ademtest af te leggen. Maar dat weigerde ze. Toen een dokter werd bijgeroepen werd ze agressief en begon ze te trappen. Haar rijbewijs werd ingetrokken voor vijftien dagen. Er werden verschillende processen-verbaal opgesteld, waaronder een voor slagen en verwondingen aan de arts.