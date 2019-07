Agenten klissen agressor die portier in het gezicht mept Kim Aerts

07 juli 2019

14u03 0

Een 33-jarige Leuvenaar heeft zaterdagnacht een portier lastiggevallen. De man had een terrastafel omgegooid en werd hierover aangesproken door de buitenwipper. De man antwoordde echter met een vuistslag in het gezicht van de portier en nam daarna de vlucht. De politie werd verwittigd en kon de man in de buurt inrekenen. Hij werd meegenomen naar het commissariaat en de politie stelde proces-verbaal op.