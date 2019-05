Agent en dronken vandaal raken gewond Stefan Van de Weyer

30 mei 2019

14u31 4 Leuven De Leuvense politie pakte tijdens de feestnacht van woensdag op donderdag een agressieve dronkaard op die een agent verwondde aan de hand. Kort nadien werd ook een vandaal, die een raam van een wasserette had vernield, in de boeien geslagen.

Een 38-jarige agressieve dronkenlap uit Bierbeek die in de Groenstraat in Heverlee enkele voorbijgangers aansprak en dreigend om geld vroeg, werd opgepakt en opgesloten in de cel om te ontnuchteren. Een agent raakte tijdens het oppakken van de man, die zich fel verzette, gewond aan zijn hand. Hij moest naar het ziekenhuis voor verzorging. Hij werd één week werkonbekwaam verklaard.

Een 22-jarige man uit Herent, die in de Naamsestraat het raam van een wasserette aan diggelen had geslagen, kon dankzij een alerte getuige snel worden opgepakt. Een patrouille die op zoek ging naar de verdachte, kon deze dankzij de beschrijving die de getuige gaf, even later op de Tervuursevest aantreffen. Hij was stomdronken en één van zijn handen was bebloed. Hij had daarenboven geen schoenen aan. De man werd opgesloten ter ontnuchtering. Tijdens een fouille werd ook nog een gebruikshoeveelheid cannabis aangetroffen in de zakken van de twintiger. Omdat hij zich fel verzette tegen zijn opsluiting krijgt hij naast het proces-verbaal voor openbare dronkenschap ook nog eentje voor smaad en weerspanningheid.