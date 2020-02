Afwezige bijzitters voor verkiezingen komen met excuses voor rechter: “Veel tijd verloren met fiets te stallen” Kim Aerts

12 februari 2020

15u56 0 Leuven De correctionele rechtbank in Leuven heeft woensdag een themazitting gehouden om afwezige bijzitters tijdens de federale verkiezingen van 26 mei te horen. De excuses waren legio. ”Ik heb veel tijd verloren met mijn fiets te stallen”, probeerde een vrouw uit Huldenberg, die tien minuten te laat arriveerde.

In totaal werden twintig mensen gedagvaard voor de correctionele rechtbank in Leuven omdat ze op 26 mei hun burgerplicht niet vervulden. Ze kwamen niet of te laat opdagen en gebruikten daarvoor verschillende smoesjes. Burgers die hun kat stuurden, moesten eerst op verhoor bij de politie. Mensen die daar geen geldig excuus hadden, werden uiteindelijk gedagvaard voor de strafrechter voor inbreuken tegen het kieswetboek.

Slechts de helft daarvan daagde woensdag op in de rechtbank. En daar bleven de excuses ook niet achterwege. Een 33-jarige vrouw uit Huldenberg had naar eigen zeggen flink wat tijd verloren met het stallen van haar fiets. Daardoor kwam ze tien minuten te laat. Aan de rechter toonde ze een foto met de plaatsgesteldheid van de fietsenparking die dag.

Brief te laat opengemaakt

Een 25-jarige vrouw uit Herent was naar eigen zeggen haar autosleutels in het handschoenkastje in de auto van haar vriend vergeten. De twintiger betaalde haar minnelijke schikking van 250 euro te laat, maar omdat het bedrag nog net overgeschreven werd voor de betekening van de dagvaarding zal de strafvordering vervallen voor haar. Een 38-jarige student uit Huldenberg was even onfortuinlijk. Hij kwam om 7.55 uur toe. “Ik heb mijn brief pas de dag zelf opengemaakt. Ik was die periode aan het studeren en verbleef toen in Antwerpen en Gent.” Een dertiger uit Boutersem was dan weer op tijd, maar hij vergiste zich van stembureau toen bleek dat hij zijn kiesbrief thuis vergeten was. Een twintiger uit Boutersem vond dan weer geen babysit. Hij betaalde zijn minnelijke schikking een dag voor de dagvaarding in de bus viel, waardoor hij ook geen extra boete meer hoeft te vrezen. Een warhoofd uit Kortenberg vond op 26 mei haar brief niet meer, terwijl een dorpsgenoot van haar familiale verplichtingen bleek te hebben die dag.

Slechte slaper

“Ik ben een heel slechte slaper en ik heb me toen overslapen. Bovendien waren mijn vriendin en ik net uit elkaar en zij had alles meegenomen. Die brief heb ik dus ook niet meer teruggevonden”, probeerde een 24-jarige man uit Tienen. Tien afwezige bijzitters stuurden hun kat naar de rechter. Zij mogen sowieso een boete van 400 euro in de bus verwachten. Daarbovenop komen nog de gerechtskosten. Vonnissen op 26 februari en 11 maart.