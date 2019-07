Afvalintercommunale EcoWerf vraagt bezoek aan recyclagepark uit te stellen door hitte KAR

23 juli 2019

17u54 1

De afvalintercommunale EcoWerf, die in het arrondissement Leuven 25 recyclageparken uitbaat, vraagt inwoners om een bezoek aan het recyclagepark uit te stellen tot na de zeer warme dagen. Wie zijn bezoek niet kan uitstellen, wordt gevraagd om tussen 17 uur en 19.15 uur langs te gaan. Op die manier kunnen recyclageparkwachters voldoende drinken en rusten in de schaduw en in hun cabine met airco, klinkt het in een bericht aan Belga. Net als tal van andere afvalintercommunales haalt EcoWerf het afval al op vanaf 6 uur ‘s morgens in plaats van 7 uur. Het doet dit overigens al vanaf 1 juli en zal dit blijven doen tot 31 augustus. Om die manier kunnen de chauffeurs en laders hun dagtaak al beëindigen omstreeks 14 uur in plaats van om 15 uur.