Aftellen naar Rode Hond: al 3.000 tickets de deur uit voor familiefestival Bart Mertens

16 oktober 2019

18u30 0 Leuven Het Leuvense kunstenfestival voor families Rode Hond vindt dit jaar plaats van 26 tot 29 oktober. Met meer dan 200 activiteiten op 26 locaties wil Rode Hond jong en oud laten genieten van theater, film, dans, muziek, workshops en circus. Het festival is al toe aan de 14e editie en legt de focus op kinderen van 0 tot 12 jaar.

Het festivalcentrum van Rode Hond vind je dit jaar in 30CC/Schouwburg. Op het programma niet alleen voorstellingen maar ook games, een goochelaar, grime en een musicalclub. Het familiefestival strekt zich verder uit over heel de stad met meer dan 200 activiteiten op liefst 26 locaties. Intussen gingen al ruim 3.000 tickets de deur uit dus snel handelen is de boodschap. “Er blijft nog zeer veel moois in de aanbieding, ook voor late beslissers”, laat de organisatie weten.

Rode Hond is de perfecte illustratie van ons Leuvens model waarbij partners elkaar niet beconcurreren maar de handen in elkaar slaan Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a)

Burgemeester Mohamed Ridouani (sp.a) onderstreept nogmaals het belang om kinderen van jongsaf actief te betrekken bij cultuur. “Met Rode Hond wil de Leuvense cultuursector zoveel mogelijk kinderen vanaf jonge leeftijd de kans geven om in familieverband te proeven van cultuur. Het ‘besmettelijke’ aspect van het festival ligt dan ook in het delen en stimuleren van de cultuurbeleving van kinderen. Daarbij mikken we niet alleen op het vertrouwde publiek maar leveren we al jaren inspanningen om een ruimer publiek te betrekken. Rode Hond is bovendien ook de perfecte illustratie van ons Leuvens model waarbij partners elkaar niet beconcurreren maar de handen in elkaar slaan om een gezamenlijk doel te bereiken. Onder aanvoering van cultuurcentrum 30CC werken dit jaar maar liefst twintig cultuurpartners samen aan het familiefestival.”

Tickets en info: www.rodehond.be