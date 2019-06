Afscheidsviering deken Dirk De Gendt EDLL

29 juni 2019

11u50 0 Leuven Op zondag 30 juni wordt het afscheid van deken Dirk De Gendt gevierd in de eucharistieviering van 10 uur in de Sint-Pieterskerk in Leuven.

Er zijn heel wat verschuivingen geweest binnen de Katholieke kerk. Door de hervormingen blijven er in de provincie Vlaams-Brabant vier grote regio’s over: Leuven, Mechelen, Tienen en Halle. Dit in de plaats van 15 dekenaten. Dirk De Gendt moet Leuven verlaten en trekt naar Mechelen en de Brusselse Noordrand. Sinds 2007 was hij deken en pastoor in Leuven. Patrick Maervoet, momenteel deken in Herent, volgt hem op.