Afpersers stelen horloge van kotstudent ADPW

15 oktober 2019

14u51 0 Leuven Een 19-jarige kotstudent wandelde zondagavond rond 23 uur rond in de Vaartstraat in Leuven toen hij werd aangesproken door een groepje van zes mannen. Eén van de mannen vroeg wat kleingeld en een andere wilde zijn jas passen.

De jongeman gaf ongeveer een euro aan kleingeld af en liet de man zijn jas passen. Hij kreeg zijn jas terug, maar nadien vroeg een derde man om zijn horloge te mogen passen. De jongeman ging daar op in, maar kreeg zijn horloge niet terug. Het slachtoffer hield de derde verdachte even tegen, waarna de man dreigde om het slachtoffer te slaan. Daarna gingen ze er vandoor met het horloge van het slachtoffer.

Door de goede persoonsbeschrijving van de verdachten door het slachtoffer en het alerte optreden van de politie, kon een politieploeg enkele uren later één van de verdachten arresteren in de Brouwersstraat in Leuven. Het gaat om een 19-jarige man uit Lubbeek die de jas van het slachtoffer wilde passen. Het parket vorderde een gerechtelijk onderzoek tegen de man op verdenking van afpersing bij nacht door twee of meer personen. De verdachte werd dinsdag voor de onderzoeksrechter geleid en aangehouden. De lokale recherche van PZ Leuven voert het onderzoek.