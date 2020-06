Afghaanse drugsbende in Leuven opereerde vanuit panden beruchte kotbazenfamilie Appeltans Kim Aerts

02 juni 2020

23u31 0 Leuven Dertien leden van een Afghaanse drugsbende riskeren voor de correctionele rechtbank van Leuven celstraffen tot zes jaar effectief. Ze verkochten grote hoeveelheden cocaïne, xtc en cannabis aan 370 vaste afnemers. De bende opereerde in Leuven vanuit panden die ze huurden van de beruchte huisjesmelkers Appeltans.

Het gerechtelijk onderzoek naar de bende kreeg de naam “Flaka 2", een verwijzing naar een eerdere zaak tegen jonge Afghanen die de drugsmarkt in Leuven al jaren onder controle hebben. Het oprollen van die eerste bende in het najaar van 2018 was het startschot van het onderzoek naar vader Arnold en zoon Manu Appeltans en de arrestatie van de Limburgse vastgoedclan op 5 december 2019. De drugsdealers opereerden vanuit negen panden van de familie Appeltans, die op de hoogte zou zijn geweest van de illegale praktijken.

Studentenkoten

Ook in het tweede dossier waren studentenkoten en studio’s van Appeltans de uitvalsbasis van de handel. Manu Appeltans is een benadeelde in de zaak, maar stelde zich uiteindelijk geen burgerlijke partij. Van de dertien beklaagden tussen 19 en 30 jaar oud verschenen dinsdag elf leden voor de rechtbank, van wie er twee werden aangehouden. De elf Afghanen, een Syriër en een Iranees uit Leuven worden beschuldigd van de verkoop van vooral harddrugs in de universiteitsstad in de zomer van vorig jaar. Het totale vermogensvoordeel wordt geraamd op minstens 175.000 euro.

Tot de 370 vaste klanten behoorden minderjarigen van 12 tot 16 jaar. Zij gingen zich onder meer bevoorraden aan de Dijleterrassen in de Dirk Boutslaan. Daar was de Leuvense politie op 14 september 2019 getuige van een drugsdeal, waarbij een meisje een pakje met xtc op de grond gooide. Tijdens een huiszoeking bij de 18-jarige Afghaanse jongeman die haar de drugs had verkocht, werden hoeveelheden cocaïne en cannabis aangetroffen.

Zoals een coffeeshop

Kebabzaak Het Hoekske in de Naamsestraat was een draaischijf voor afnemers van drugs. Drugsbestellingen werden gecommuniceerd via pizzadozen. “De zaak groeide uit tot een heuse coffeeshop”, stelde de procureur. “Het kwam zover dat gewone klanten wegbleven.” Als het dreigde fout te lopen, schuwde de bende het geweld niet. Twee meisjes raapten op 21 juni van vorig jaar een hevig bloedende man op in de Naamsestraat in Leuven. Hij had in ruil voor zijn tablet cocaïne gekocht bij twee Afghanen. De drugs bleken van slechte kwaliteit en de man ging zijn tablet terugeisen. Hij kreeg een messteek in de buik.

De procureur vorderde zware straffen. Sardaar S. wordt beschouwd als leider van de bende en riskeert zes jaar cel. Feraidoon K. en Naqibullah B. hangt een straf van vijf jaar cel boven het hoofd. Vier mannen riskeren 54 maanden cel: Amir S., Abdul M., Hadisullah T. en Mansoor A. Voor Delagha N., Wali K. en Khan A. vorderde de procureur vier jaar cel. Mohammed A., Bahir I. en Rohullah H. riskeren respectievelijk 45 maanden, drie jaar en een jaar cel. Vonnis over enkele weken.