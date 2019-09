Activisten uit de kleren voor ‘body positivity’ Bart Mertens

25 september 2019

21u00 0 Leuven Een groep ‘body positive’-activisten – vrouwen én mannen met verschillende vormen en maten– ging in de Diestestraat in Leuven uit de kleren voor een stil protest en een catwalk. “We willen meer bewustzijn creëren rond zelf- en lichaamsbeeld”, klinkt het.

Een stil protest hoeft niet onopgemerkt voorbij te gaan en dat werd eens te meer bewezen door een groep ‘body positive’-activisten in Leuven. Body positivity is een opkomend fenomeen in Vlaanderen dat ook in de rest van de wereld veel aanhangers kent. “Dat is nodig, want in een maatschappij waarin jongeren zich meer dan ooit blootstellen aan het oordeel van de wereld kan ons zelfvertrouwen wel een duwtje in de rug gebruiken. We willen de aandacht vestigen op het vertekende beeld van schoonheid dat leeft in de moderne maatschappij”, aldus de activisten.

Hartje

Ze hielden ook een catwalk tussen de winkelende mensen, die aangemoedigd werden om de interactie aan te gaan met de activisten. Passanten en supporters konden de deelnemers met stiften letterlijk en figuurlijk een hart onder de riem steken door een hartje te tekenen of een bemoedigende boodschap te schrijven op de lichamen van de actievoerders. Kilien Natens maakt ondertussen werk van het fotoproject Chair Chaud waarin ze het lichaam puur in beeld brengt. Dat project vormde meteen de basis voor The Blind Body Positive Project.