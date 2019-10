Actievoerders maken Fonske monddood: “Vrije meningsuiting steeds vaker onder druk” Bart Mertens

23 oktober 2019

14u56 1 Leuven Actievoerders van het 11.11.11-comité hebben het bekende Leuvense standbeeld Fonske vandaag monddood gemaakt. “Wereldwijd wordt het ‘changemakers’ moeilijk gemaakt. Daarbij komt de vrijheid van meningsuiting steeds meer onder druk te staan”, klinkt het.

Door Fonske –het Leuvense symbool van wijsheid– monddood te maken, kaart het Leuvense 11.11.11-comité aan dat mensen die strijden tegen ongelijkheid, klimaatverandering en uitbuiting door grote multinationals het niet gemakkelijk hebben anno 2019. “Het wordt changemakers wereldwijd moeilijk gemaakt. Samen met changemakers van bij ons die rond dezelfde thema’s actief zijn zoals Alexandra Denys (vrouwenrechten), Nick Meynen (milieuconflicten en media), Dirk Janssen en Daan Van Tassel (natuurbehoud), Marian Jones (klimaatbeleid), Lennaert Maes (armoedebestrijding) en Lut Vanloo (Buren Zonder Grenzen) geeft 11.11.11 Leuven changemakers een stem”, aldus de actievoerders.

Kritische stem

Ook schepen van Mondiaal Beleid Lies Corneillie is bezorgd over de mogelijkheden van changemakers in deze moderne tijden. “Mensen die onrecht of bepaalde problemen aankaarten, hebben het steeds moeilijker. Wereldwijd maar ook hier bij ons. Hun kritische stem wordt de kop ingedrukt, ze worden monddood gemaakt. Sommigen vrezen zelfs voor hun leven. Ik ben erg tevreden dat 11.11.11-comité Leuven deze situatie aankaart. Als stad benadrukken we dat dit niet door de beugel kan en betuigen we onze steun aan de changemakers.”

Meer info: changemakers.11.be