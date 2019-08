Actiegroep Leuven Verpleegstersschool: “Sloop van erfgoed volstaat blijkbaar niet!” Ontwikkelaar Resiterra reageert: “We geven glasramen tweede leven” Bart Mertens

29 augustus 2019

19u00 0 Leuven Snode plannen…zo omschrijft actiegroep Leuven Verpleegstersschool de plannen van projectontwikkelaar Resiterra met de glas-in-loodramen van de Verpleegstersschool. Die zouden een nieuwe plek krijgen in het Anatomisch Theater in de Minderbroederstraat. “De neogotische vensters opvullen met de art deco-glasramen…blijkbaar allemaal geen probleem”, klinkt he kritisch. Ontwikkelaar Resiterra benadrukt dat ze de waardevolle ramen net een tweede leven wil geven.

Actiegroep Leuven Verpleegstersschool is teleurgesteld, om niet te zeggen boos. De reden? Waardevolle glas-in-loodramen van de Verpleegstersschool zouden een nieuwe plek krijgen in het Anatomisch Theater in de Minderbroederstraat. Volgens de actievoerders is dat niet meer of niet minder als een tang op een varken. “De sloop van erfgoed volstaat blijkbaar niet. Neen, de meest waardevolle stukken moeten ook nog vermassacreerd worden”, klinkt het kritisch. “Na de sloop van de Verpleegstersschool dacht Resiterra al een bestemming voor de glas-in-loodramen van de kapel te hebben. Waarom die niet herplaatsen in het (tweede) Anatomisch Theater langs de Minderbroederstraat? Voor de restauratie van Anatomisch Theater en snijzaal diende Resiterra ook een aanvraag in. Voorstel: de neogotische lancetvensters opvullen met de art deco glasramen van de schoolkapel. Stijlbreuk? Blijkbaar geen probleem. Niet-passende vorm en afmetingen van de raamopeningen? Ook geen probleem. Wat te breed is, wordt weggeknipt. Voor wat te smal en te kort is, zal wat bijgewerkt worden. Niet voor alle glas-in –loodramen van de Verpleegstersschool is er een raam beschikbaar in het Anatomisch theater. Arbitrair een beperkte selectie kunstwerken uit hun authentieke context halen? Alweer geen probleem. Wat alles nog meer pijnlijk maakt, is dat Resiterra de kunstwerken in een met opzet geamputeerde vorm wil inpassen in een gebouw uit een andere stijlperiode. Dat is simpelweg het molesteren van de integriteit van een ‘Gesamtkunstwerk’.”

Het zou de doodsteek betekenen van de herinnering aan 100 jaar medische zorg in Leuven Actiegroep Leuven Verpleegstersschool

De actiegroep stelt zich ook vragen bij HistarUZ, het museum dat de collectie over medische zorg in Leuven zal samenbrengen in de toekomst. “In het Anatomisch Theater wil Resiterra een miniversie van HistarUZ onder tbrengen. Op minder dan 200 m² een collectie samenpersen die minstens 3000 m² nodig heeft om tot zijn recht te komen, is een miskenning van jarenlange inzet van het vrijwilligerswerk. Het zou de doodsteek betekenen van de herinnering aan 100 jaar medische zorg in Leuven”, aldus actiegroep Leuven Verpleegstersschool.

Dit is niet uitzonderlijk. Glasramen werden in het verleden wel vaker gerecupereerd in andere gebouwen Erik Van Hoof, directeur Resiterra

Bij projectontwikkelaar Resiterra betreurt men de negatieve houding van de actiegroep. “Als projectontwikkelaar zien we het als een belangrijke taak om de erfgoedwaarde op de site zo goed mogelijk te behouden”, zegt directeur Eric Van Hoof. “Op de Hertogensite willen we 90% van het historisch erfgoed bewaren. Het behoud van de glasramen is als een klein idee begonnen en na positieve gesprekken met meerdere instanties, waaronder een kunsthistoricus en het agentschap Onroerend Erfgoed, besloten we om de glasramen een tweede leven te geven in het nieuwe HistarUZ-museum. Op die manier gaan de waardevolle stukken niet verloren, blijven ze zichtbaar voor de Leuvenaars en verdwijnen ze niet voor jaren in een depot van KU Leuven. Dit is niet uitzonderlijk. Glasramen werden in het verleden wel vaker gerecupereerd in andere gebouwen. Dat ze op die manier hergebruikt worden, is bovendien een mooie opportuniteit en een meerwaarde voor het verhaal van 100 jaar medische zorg in Leuven en op de site.”