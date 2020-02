Actie van PVDA Leuven voor meer bussen in Wijgmaal Bart Mertens

17 februari 2020

18u30 0 Leuven PVDA Leuven voerde zopas actie voor meer en latere bussen naar Wijgmaal. De Leuvense deelgemeente is volgens de oppositiepartij minderbedeeld in het aanbod van openbaar vervoer en dat zette gemeenteraadslid Line De Witte ertoe aan om te liften bij wijze van protest.

Busje komt zo en soms komt het busje helemaal niet…Volgens oppositiepartij is dat de situatie in Wijgmaal. Gemeenteraadslid Line De Witte meent dat er dringend iets ondernomen moet worden en ging met haar achterban actie voeren voor meer openbaar vervoer tussen Leuven en Wijgmaal. Meer concreet probeerden ze te liften naar de deelgemeente. “De inwoners van Wijgmaal zijn vaak genoodzaakt om de wagen te nemen omdat ze simpelweg niet anders kunnen”, klinkt het. “De mensen vragen om een oplossing want via het openbaar vervoer geraken ze niet op hun werk of geraken ze niet meer thuis.” PVDA Leuven overhandigde recentelijk nog 380 handtekeningen van Wijgmaalnaren aan het Leuvense stadsbestuur. De stad Leuven is voorstander van meer openbaar vervoer en hoopt dat het nieuwe stadsnet vanaf 2021 uitzicht zou bieden op meer bussen richting Wijgmaal. Het stadsbestuur stelt ook dat het aan de Vlaamse regering is om meer te investeren in De Lijn. PVDA is het eens met die laatste stelling. “Voor zover het stadsbestuur zich verzet tegen de afbraak van het openbaar vervoer door de Vlaamse Regering zal ze in de PVDA een bondgenoot vinden”, verzekert gemeenteraadslid Line De Witte.