Achttien maanden celstraf voor diefstal sterkedrank Kim Aerts

15 mei 2020

11u35 0 Leuven Een man is veroordeeld tot achttien maanden celstraf voor de diefstal van sterkedrank in warenhuizen in Vlaams-Brabant en Limburg.

Mantas K. sloeg van 24 januari tot 11 februari 2017 elf keer toe in supermarkten in Leuven, Pepingen, Galmaarden, Lennik, Ternat, As en Houthalen-Helchteren. Hij had zijn zinnen gezet op sterkedrank. Het ging vooral om whisky, maar ook om wodka en gin. Daarnaast ging hij vaak aan de haal met dure flessen champagne. De beklaagde ontvreemdde ook grote hoeveelheden cosmeticaproducten. De buit varieerde van 237 euro tot 919 euro.

Camerabeelden en verklaringen van winkeldetectives deden hem de das om. De man verstopte de gestolen goederen onder zijn kledij. Volgens de rechtbank voerde hij het plan uit om de diefstallen te plegen in zo kort mogelijke tijd. De sterkedrank en cosmeticaproducten verkocht hij door. De beklaagde heeft geen vaste verblijfplaats in ons land en geen officiële bron van inkomsten. De rechter achtte het risico op herhaling groot en sprak daarom een effectieve straf uit. De man kreeg ook een boete van 800 euro.