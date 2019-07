Achtste editie van het internationale rolstoeltennistoernooi Flanders 25 opnieuw in Stade Leuven EDLL

13 juli 2019

15u06 0 Leuven Tennisclub Stade Leuven verwelkomt van 25 tot 28 juli voor de vierde keer het rolstoeltennistoernooi Flanders 25. Het internationale evenement is al toe aan zijn achtste editie. De organisatie hield zaterdag een demodag op het Martelarenplein in Leuven.

Om Flanders 25 in de kijker te zetten en meer ruchtbaarheid te geven aan rolstoeltennis en toegankelijke sport voor iedereen, werd het Martelarenplein zaterdagnamiddag omgetoverd tot een tennisveld. Geïnteresseerden konden deelnemen aan een initiatie rolstoeltennis. Eén van de deelnemers was de 18-jarige Jef Vandorpe. Hij won het toernooi van vorig jaar en staat inmiddels op de 17de plaats in de wereldranglijst. In ons land haalt hij de tweede plaats. In tegenstelling tot zijn overwinning van vorig jaar, zal Jef dit jaar niet deelnemen aan het toernooi in Leuven. “Ik geniet dan net van een weekje rust omdat ik nadien naar Duitsland en Oostenrijk moet voor andere wedstrijden. Maar ik kom zeker supporteren voor mijn collega’s”, zegt de topspeler. De Japanse Shiori Funamizu zal wel proberen haar titel te verlengen.

De internationale rolstoeltenniswedstrijd kan dit jaar rekenen op een 54-tal spelers. De verdeling kan alleszins niet eerlijker: 27 mannen en 27 vrouwen. De spelers komen uit maar liefst 18 verschillende landen: België, Nederland, Frankrijk, Argentinië, Oostenrijk, Japan, Thailand, Finland, Australië, Zuid-Afrika, Marokko, China, Denemarken, Rusland, Groot-Brittanië, Colombia, Costa Rica en Bulgarije. De winnaar van Flanders 25 gaat naar huis met 14.000 dollar.

“Om de spelers te mogelijkheid te bieden om vaker deel te nemen aan wedstrijden, hebben we dit jaar een bus aangekocht. Ook de voorbije jaren deden we forse investeringen om de club volledig toegankelijk te maken. We proberen de grootste rolstoeltennisclub van België te zijn”, zegt Gert Vanderlinden, secretaris TC Stade Leuven. De organisatie van Flanders 25 verwacht zo’n 200 bezoekers per dag.

Het evenement wordt ondersteund door Stad Leuven en Tofsport Leuven en gaat door op de terreinen van tennisclub Stade Leuven op de Kardinaal Mercierlaan 58 in Heverlee. De inkom is gratis.