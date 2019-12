Achter de schermen van hulplijn 1712: “De thema’s waarover wij oproepen krijgen, zijn erg uiteenlopend” zegt hulpverlener Hanne Schoofs Bart Mertens

17 december 2019

16u30 0 Leuven De Vlaamse hulplijn 1712 zet vandaag haar hulpverleners in de kijker. Voor één keer krijgen we een blik achter de schermen van de hulplijn die vorig jaar meer dan 5.100 oproepen kreeg over uiteenlopende onderwerpen. “Het ene moment krijg ik een man aan de lijn die bezorgd is over de verwaarlozing van een kind, het andere moment spreek ik met een slachtoffer van partnergeweld”, zegt hulpverlener Hanne Schoofs die actief is in onze provincie.

Welke vragen krijgt een 1712-hulpverlener? Wie krijgt hij aan de lijn? Hoe helpt hij mensen? Door de 1712-hulpverlener een gezicht te geven krijgt 1712 iets vertrouwd en herkenbaar voor het publiek. Hierdoor wordt hulplijn 1712 meer dan enkel een nummer. Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) beseft naar eigen zeggen meer dan ooit het belang van hulpverlening en ondersteunt de 1712-dag. “Wie slachtoffer is van geweld, misbruik of mishandeling weet soms echt niet waarheen. Ook daders of mensen die het zien gebeuren, hebben vaak nood aan ondersteuning of advies. Voor al die mensen kan 1712 een grote hulp zijn. Het is anoniem, gratis en snel waardoor de drempel laag is. Voor de Vlaamse regering is geweld aanpakken én voorkomen een echte prioriteit, en daarbij is 1712 een belangrijk instrument”, zegt minister Beke.

Dat blijkt ook uit de cijfers want vorig jaar kregen de 1712-hulpverleners meer dan 5.100 oproepen en hielpen ze meer dan 7.200 mensen. Jaar na jaar krijgen de 1712-hulpverleners overigens meer oproepen. Ook dit jaar zal het aantal oproepen weer toenemen. De meeste oproepen gaan over thema kindermishandeling gevolgd door partnergeweld , geweld tegen volwassen en vechtscheidingen. “De thema’s waarover wij oproepen krijgen, zijn erg uiteenlopend”, vertelt Hanne Schoofs, 1712-hulpverlener voor de regio Vlaams-Brabant en Brussel. “Het ene moment krijg ik een man aan de lijn die bezorgd is over de verwaarlozing van een kind bij de buren, het andere moment spreek ik met een slachtoffer van partnergeweld. Diezelfde dag kunnen er nog oproepen over stalking, seksuele intimidatie en ouderenmishandeling volgen.”

Uit de blik achter de schermen wordt één ding alvast duidelijk: de 1712-hulpverlener is een professional die met beide voeten in de praktijk staat met een sterke kennis van de regionale sociale kaart. “Die kennis is nodig om mensen naar de juiste hulpverlening te kunnen doorverwijzen. Veel 1712-hulpverleners doen naast 1712 ook nog face-to-face hulpverlening. Die ervaringen versterken de kwaliteit van de hulpverlening aan de chat of telefoon”, klinkt het nog. 1712 kun je elke werkdag telefonisch en via e-mail bereiken. De hulplijn is nu ook via chat bereikbaar. De chat is vooral bij minderjarigen een populair medium. Ongeveer één vierde van de chatgesprekken zijn met minderjarigen tegenover 4% van de telefonische oproepen. Meer info: 1712.be