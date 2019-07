Acht vrienden lanceren eigen gin-tonicbier ‘Koboi’ EDLL/KAR

16 juli 2019

18u28 6 Leuven Acht Leuvense vrienden hebben een eigen gin-tonicbier op de markt gebracht. Het bier met de naam ‘Koboi’ is een combinatie van een pils met gin, tonic en huacatay, traditionele zwarte munt uit Peru. Binnenkort is het nieuwe drankje ook verkrijgbaar in enkele Leuvense cafés.

Gilles, Daan, Thijs, Matthijs, Kurt, Simon, Gianni en Louis, allemaal mannen uit het geboortejaar 1993, leerden elkaar kennen aan de universiteit van Leuven. Wat ontstond als een ludieke groepskreet wordt vandaag geproduceerd als nieuw bier. “Koboi gebruiken wij als kreet om eens goed uit de bol te gaan. We hebben dat woordje zelfs allemaal getatoeëerd op de onderkant van onze voet”, zegt Gilles Den Haese. Het idee om een bier rond hun vriendschap te maken, ontstond een jaar geleden. “Het is begonnen als een simpel idee om ons etiket op een bestaand bierflesje te drukken, maar dat is dan geëvolueerd naar ‘laten we een topbier op de markt brengen’”, vertelt Gilles. Vandaag, een jaar later, verkopen de mannen hun eerste pinten.

Voor de productie van hun bier gingen de vrienden in zee met de Leuvense brouwerij Breda. “Ik werk zelf een dag per week voor Brouwerij Breda, dus zijn we daar partner mee geworden”, zegt Gilles. “De basis is een pils bier en daar werden aroma’s aan toegevoegd zoals gin, tonic, munt, maar ook huacatay, traditionele zwarte munt uit Peru.” ‘Koboi’ Matthijs heeft het design van de fles ontworpen. De groep kiest er bewust voor om met duurzaam materiaal te werken. “Glas zorgt voor veel logistiek werk om dat leeggoed te laten spoelen en opnieuw te vullen. We kiezen voor gerecycleerd aluminium. Dat kan nadien in een ander aluminiumproduct verwerkt worden”, zegt Gilles.

Het Koboi-bier is momenteel al beschikbaar in café De Sorti in Oud-Heverlee en vanaf vrijdag ook in Bar Bleu in de Brusselsestraat. “Ook de zomerbar in het stadspark zal ons bier aanbieden en er zullen ongetwijfeld nog veel cafés volgen”, aldus Gilles. De groep wil zich ook richten op festivals. “We organiseren zelf veel verkoopmomenten en op het Habitat Festival in augustus hebben we een eigen standje”, zegt de biermaker. Een Koboi-biertje zal rond de 4 euro kosten. “Ons bier zit in dezelfde prijscategorie als andere speciale bieren. Een eerlijke prijs voor het product, want de productiekost ligt veel hoger”, aldus Gilles. De groep liet ondertussen al zo’n 25.000 flessen bedrukken.

Het bier bestellen kan via de gelijknamige Facebook- of Instagrampagina van Koboi. Een mailtje sturen naar dorst@koboi.beer kan ook.