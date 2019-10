Acht verschillende eet- en drankstandjes onder een dak: foodmarket Alfons is in volle opbouw De outdoor-beleving staat centraal EDLL

14 oktober 2019

17u14 1 Leuven Opnieuw culinair hoognieuws uit Leuven. Onder de koepel van het Alfons Smetsplein opent een nieuw foodmarket-concept. Met maar liefst zeven outdoor eetkraampjes: van de Syrische keuken tot Amerikaanse hotdogs, een gemeenschappelijke drankstand, terras en zitruimte wordt foodmarket Alfons een unicum in ons land.

In het paviljoen op het Alfons Smetsplein opent binnenkort een foodmarket met zeven verschillende eetkraampjes en een gemeenschappelijke drankstand. Van de Syrische keuken tot Amerikaanse hotdogs: voor ieder wat wils. Nu de werken aan het Alfons Smetsplein en de Tiensestraat na twee jaar eindelijk achter de rug zijn, is het tijd voor een culinaire vernieuwing in Leuven, zo vindt initiatiefnemer Tjsonca Siu, eigenaar van het gebouw en uitbater van het Mont café, eveneens op het Alfons Smetsplein. “De Tiensestraat is de laatste jaren opgewaardeerd door sterke culinaire concepten. We zochten naar een manier om het voor de buurt nog gezelliger te maken. Door de passage in de Tiensestraat en de goede locatie geloven we in het idee”, aldus Tjsonca Siu. Een van de uitbaters en mede-organisator is Ilias Amer. “Het idee komt mede uit Denemarken. Ons foodmarket-concept wordt ietwat anders als degene die je in andere steden treft. Dat is meestal in een hal en hier kiezen we voor de outdoor-beleving”, aldus Ilias. De naam Foodmarket Alfons is alvast gemakkelijk te onthouden. “We zitten op het Alfons Smetsplein, dus ver hebben we niet gezocht”, zegt Tjsonca Siu.

Van Syrisch tot Amerikaanse hotdogs

Foodmarket Alfons zal zeven eetstanden openen en een gemeenschappelijke drankstand. Het eerste kraampje, met het beste uit de Syrische keuken, is alvast geopend. De familie Azhari zijn de uitbaters. Zij hadden jarenlang een restaurant in Aleppo (Syrië), maar moesten noodgedwongen sluiten door de oorlog in het land. Ze openen met veel enthousiasme als eerste hun eetstand Damasco. “Onze familierecepten zijn van generatie op generatie doorgegeven”, zegt Karim Azhari.

In de toekomst opent er nog een pasta-bar, een salade-bar, een hotdog- burgerkraam en een frietkot, die zouden eind deze maand open gaan. De uitbaters van de eetstanden zijn allemaal zelfstandige uitbaters, maar werken samen. “De gemeenschappelijke kosten worden gedeeld waardoor het een stuk dragelijker wordt”, voegt Tjsonca Siu toe. Onder een stralende zon kunnen bezoekers terecht op het gemeenschappelijk terras en bij slecht weer kan je binnen eten op het eerste verdiep. Daar voorzien de uitbaters een gemeenschappelijk eet- en zitruimte.

“Het gebouw is nog in volle renovatie. Aan de grote luifel komen er nog lampjes om het gezellig te maken. Tijdens de lente van volgend jaar zou Foodmarket Alfons volledig klaar zijn en voorzien we een groot openingsfeest”, aldus Ilias. Voor de Spaanse tapasbar en visbar die ook voorzien zijn, wordt er nog gezocht naar uitbaters.