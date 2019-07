Acht maanden cel voor knuffeldieven KAR

10 juli 2019

18u31 0

Twee mannen zijn veroordeeld tot 8 maanden cel en 800 euro boete voor een knuffeldiefstal. Zakaria E. (19) en Faisel M. (32) spraken op 7 april dit jaar hun slachtoffer aan op de kruising van de Oude Markt en de Collegeberg in Leuven. Op camerabeelden is te zien hoe de twee vervolgens het slachtoffer een knuffel geven en er met zijn iPhone en portefeuille vandoor gaan. De twee mannen verblijven illegaal in het land. Een van hen zit momenteel in de Leuvense hulpgevangenis.