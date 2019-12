Acht maanden cel voor agressieve buschauffeur Kim Aerts

20 december 2019

Een 48-jarige buschauffeur uit Rotselaar is veroordeeld tot acht maanden cel voor drie gevallen van verkeersagressie. Tweemaal gebeurde dat toen hij in functie was als bestuurder van een lijnbus.

Walter C. uit Rotselaar werd vervolgd voor drie gevallen van geweldpleging in het verkeer, waarvan tweemaal als bestuurder van een lijnbus. In Leuven leidde een discussie over zijn rijstijl op 5 november 2018 tot een handgemeen met een passagier. De buschauffeur deelde slagen uit en vernielde de bril van het slachtoffer. Hij gooide ook zijn step over een balustrade. Het slachtoffer was vijf dagen arbeidsongeschikt.

In Kortenberg reed C. op 17 september 2018 met zijn bus een andere wagen klem, omdat die hem gehinderd zou hebben. De beklaagde deelde rake klappen uit en vernielde de ruitenwisser van de personenwagen. Het slachtoffer raakte gewond aan het gezicht. Walter C. was al weg toen de politie ter plaatse kwam.

In het derde geval, op 7 januari 2019 in Leuven, reed C. met zijn privéwagen een leverancier van Post NL klem. Het slachtoffer had zijn voertuig even geparkeerd op een plaats die C. niet zinde. De beklaagde deelde alweer slagen uit. De pakjeskoerier liep verwondingen op.

Walter C. kreeg acht maanden cel met uitstel onder vier voorwaarden, zoals het volgen van een cursus agressiebeheersing. Twee slachtoffers stelden zich burgerlijke partij en kregen schadevergoedingen van 550 en 1.357 euro.