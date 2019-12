Acht hefbomen en 300 miljoen euro voor strijd tegen armoede. “Sociale uitsluiting kan iedereen overkomen”, zegt schepen Verlinden (sp.a) Bart Mertens

13 december 2019

11u00 0 Leuven Het Leuvense stadbestuur legt 300 miljoen euro op de tafel in de strijd tegen armoede, een probleem met vele gezichten. “150 miljoen euro om armoede en sociale uitsluiting te bestrijden en nog eens 150 miljoen euro om gelijke toegang te garanderen tot betaalbare publieke zorg. Bij alle stadsdiensten moeten we aandacht hebben voor de drempels die mensen ervaren om deel te nemen aan de samenleving”, zegt schepen Bieke Verlinden (sp.a).

Hefboom 1: een menswaardig inkomen

“Het leefloon -eigenlijk een federale bevoegdheid- ligt nog steeds ver onder de armoedegrens. Daarom keert het OCMW van Leuven zelf een aanvulling op het leefloon uit. Wie te lang op de wachtlijst voor een sociale woning staat, kan ook een huurpremie krijgen om op de private markt te huren. Verder is er materialendepot Kirikou dat kwalitatieve kinderspullen herverdeelt over gezinnen die het minder breed hebben. Ook de sociale kruidenier in Hal 5 blijven we ondersteunen, net zoals de sociale restaurants van de buurtcentra”, vertelt schepen Verlinden (sp.a).

Hefboom 2: onderwijs en opvang

“Leuven investeert meer dan eender welke andere Vlaamse stad in voldoende en kwaliteitsvolle kinderopvang. In afwachting van de broodnodige middelen vanuit Vlaanderen maken we in 2020 al 50 extra opvangplaatsen bij in de nieuwbouw Edouard Remy in het centrum en bouwen we een nieuwbouw in Lolanden in Kessel-Lo. Verder rollen we Kinderkuren, de buitenschoolse opvang van stad Leuven, verder uit. Hiervoor maken we 2,6 miljoen euro per jaar vrij. Tot slot gaan we door met het buddyproject dat ieder jaar meer dan 1000 leerlingen bereikt. We experimenteren bovendien succesvol met buddy@home voor begeleiding aan huis.”

Hefboom 3: huisvesting

“Naast de huurpremie nemen we samen met schepen van Wonen Lies Corneillie (Groen) nog heel wat maatregelen. Met sociale huisvestingsmaatschappijen SWAL en Dijledal worden 618 nieuwe sociale woningen gebouwd. We richten een Woonpunt op waar Leuvenaars terecht kunnen met al hun vragen over huisvesting. Het WoonAnker helpt mensen op weg naar een geschikte huurwoning. Dak- en thuisloosheid pakken we aan met Housing First, naast de bestaande winteropvang en noodwoningen.”

Hefboom 4: buurtwerk

“Het stadsbestuur trekt 6,5 miljoen euro uit om het Leuvense buurtwerk verder uit te breiden. In Wilsele-Dorp bouwen we een gloednieuw buurtcentrum, tegelijk met de grondige renovaties van de sociale woningen.”

Het OCMW begeleidt mensen naar werk. Zo stapten alleen al in 2019 meer dan 400 Leuvenaars in een traject naar tewerkstelling Schepen Bieke Verlinden (sp.a)

Hefboom 5: gezondheid

“Naast de 150 miljoen euro voor armoedebestrijding investeren we ook nog eens een aparte 150 miljoen euro in Zorg Leuven. We onderzoeken samen met andere partners of er een vierde wijkgezondheidscentrum kan komen. Daar kunnen kwetsbare patiënten, zonder een persoonlijke bijdrage te betalen, een waaier aan artsen en hulpverleners consulteren.”

Hefboom 6: werk

“Het OCMW begeleidt mensen naar werk. Zo stapten alleen al in 2019 meer dan 400 Leuvenaars in een traject naar tewerkstelling. Het stadsbestuur investeert in begeleiding op maat en helpt mensen een job te vinden en waar nodig Nederlands te leren. In totaal voorziet de stad hier 3,3 miljoen euro voor. Samen met schepen van Sociale Economie Lalynn Wadera (sp.a) werken we zo verder aan het succesvol project Taalvloeren om Nederlands te oefenen op de werkvloer. In de trajecten in de sociale economie investeren we jaarlijks 1,3 miljoen.”

Hefboom 7: vrije tijd

“Leuvenaars die het financieel moeilijk hebben, krijgen met de UiTPAS automatisch een korting van 80% om deel te nemen aan concerten, workshops en sportactiviteiten. We onderzoeken of we het systeem van de UiTPAS verder kunnen uitbreiden naar zoveel mogelijk andere domeinen, zoals de sociale kruidenier of de restaurants van Zorg Leuven. Tot slot maken we kinderfietsen voor elk gezin betaalbaar met de uitleenfietsen van VELOKadee.”

Hefboom 8: gelijke kansen

“Sociale uitsluiting en eenzaamheid kan iedereen overkomen. Het stadsbestuur wil alle Leuvenaars die risico lopen op sociaal isolement de hand reiken om opnieuw aan te sluiten. Met projecten zoals Kom op voor je wijk, de lokale dienstencentra en buurtcentra wil het stadsbestuur samen met vele sociale partners en organisaties uit het middenveld die ambitie waarmaken.”